Ảnh hưởng của bão Fengshen, phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh

Dự báo đến 19h ngày 19/10, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và có khả năng mạnh thêm.

Dữ liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho thấy bão Fengshen không thay đổi về cường độ, hướng di chuyển. Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 19/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh, sóng cao, biển động rất mạnh.

Hồi 19h ngày 18/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 124,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Dự báo thời tiết ngày 19/10, bão Fengshen đổi hướng, có khả năng mạnh lên khi tiến vào Biển Đông. Ảnh: TTXVN.

Đến 19h ngày 20/10, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 410 km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 21/10, bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 270 km về phía Bắc Đông Bắc, sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5-10 km/h. Khu vực ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72-120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 km và suy yếu dần.

Từ ngày 19/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-5 m, biển động rất mạnh.

Cảnh báo, trong khoảng ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.