Anh hùng La Văn Cầu - vị Đại tá duy nhất chào điều lệnh bằng tay trái

Đằng sau cái chào điều lệnh bằng tay trái của Đại tá La Văn Cầu là câu chuyện về người anh hùng để lại cánh tay trên chiến trường Đông Khê.

Sự ra đi của Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Đại tá La Văn Cầu ở tuổi 94 khiến nhiều người xúc động nhớ về một biểu tượng anh hùng của quân đội Việt Nam. Cuộc đời ông gắn với chiến công bất tử tại cứ điểm Đông Khê năm 1950, nơi người chiến sĩ trẻ đã để lại cánh tay phải trên chiến trường để hoàn thành nhiệm vụ.

Hình ảnh Đại tá La Văn Cầu thực hiện nghi thức chào điều lệnh bằng tay trái trong những lần xuất hiện trước công chúng khiến nhiều người chú ý. Đằng sau động tác đặc biệt ấy là câu chuyện về lòng quả cảm, ý chí sắt đá và tinh thần quyết chiến quyết thắng của người lính cách mạng.

Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Đại tá La Văn Cầu chào điều lệnh bằng tay trái.

Ông La Văn Cầu sinh năm 1932, là người dân tộc Tày, quê tại xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng). Tham gia quân đội năm 1948, khi mới 16 tuổi, ông chiến đấu trong Đại đội 671, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 và được kết nạp Đảng năm 1950.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ông trực tiếp tham gia 29 trận đánh lớn nhỏ, lập nhiều chiến công xuất sắc. Trước Chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950, ông cùng đơn vị tham gia trận phục kích Bông Lau - Lũng Phầy, góp phần tiêu hao sinh lực địch và tạo thế cho chiến trường Cao Bằng.

Tên tuổi của Anh hùng La Văn Cầu gắn liền với trận đánh cứ điểm Đông Khê - trận đánh then chốt mở màn chiến dịch Biên giới lịch sử. Khi đó, ông được giao nhiệm vụ mang bộc phá đánh lô cốt địch, mở đường cho đơn vị tiến công. Trong lúc tiếp cận mục tiêu, ông bị hỏa lực đối phương bắn trọng thương, cánh tay phải gần như bị đứt lìa.

Trong tình thế hiểm nghèo, người chiến sĩ trẻ không nghĩ đến tính mạng của bản thân mà chỉ nghĩ đến nhiệm vụ phải hoàn thành. Phần cánh tay bị thương nặng khiến việc cơ động gặp khó khăn, ông đề nghị đồng đội chặt đứt phần tay bị dập nát để tiếp tục chiến đấu.

Nhiều năm sau, nhớ lại thời khắc ấy, ông kể: "Đạn bắn trúng cánh tay phải và má phải của tôi. Lúc đó, tưởng chết, nên tôi cố hô 'Hồ Chủ tịch muôn năm, Việt Nam độc lập muôn năm'. Khi tỉnh lại, một bên mình đã tê đi, cánh tay phải lủng lẳng, má phải mất. Lại nghĩ đến nhiệm vụ, tôi vùng dậy tìm gói bộc phá, nhưng lúc này rất khó đi. Tôi quay xuống tìm người nhờ chặt cánh tay để tiếp tục làm nhiệm vụ. Quả bộc phá nặng 12 kg nhưng tay trái tôi vẫn đủ sức để xách.

Qua giao thông hào thứ ba, tôi lại nhảy hụt lần nữa, vì sức đã yếu. Trong khi đó, tiếng súng liên thanh của địch cứ nổ ran, những lỗ châu mai của địch nhả đạn liên hồi - ở dưới giao thông hào tôi đã quá mệt. Nhớ đến lời Ban Chỉ huy dặn phải phá cho bằng được lô cốt này, vì Đông Khê là vị trí rất quan trọng, bảo vệ đường số 4. Lô cốt này bắn xuống đường Thất Khê và yểm hộ bốt Cam Vây. Nếu không phá được lô cốt này quân ta khó tiến. Nghĩ thế, tôi lại thấy hăng, lại xách bộc phá nhảy lên".

Cuối cùng, khối bộc phá phát nổ, phá hủy mục tiêu, mở cửa cho đơn vị xung phong làm chủ cứ điểm Đông Khê. Chiến công ấy góp phần quan trọng vào thắng lợi của Chiến dịch Biên giới năm 1950, đồng thời trở thành một trong những biểu tượng sáng ngời của lòng quả cảm và ý chí quyết chiến quyết thắng của chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Sau trận Đông Khê, La Văn Cầu phải cắt bỏ hoàn toàn cánh tay phải. Từ một chiến sĩ trẻ đang ở độ tuổi sung sức nhất, ông trở thành thương binh hạng nặng.

Ngày 19/5/1952, tại Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất, La Văn Cầu là một trong bảy chiến sĩ đầu tiên của cả nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Sau chiến tranh, dù mang thương tật nặng, ông tiếp tục công tác trong quân đội, đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực tuyên huấn, công tác thanh niên và công tác cán bộ. Ông được phong quân hàm Đại tá, nghỉ hưu năm 1996. Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục tham gia công tác xã hội, từng là Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Do mất hoàn toàn cánh tay phải, Đại tá La Văn Cầu thực hiện nghi thức chào điều lệnh bằng tay trái. Hình ảnh ấy dần trở thành dấu ấn đặc biệt gắn liền với cuộc đời người anh hùng đã hiến dâng tuổi trẻ và một phần thân thể cho Tổ quốc.