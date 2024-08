Ảnh gợi cảm của mỹ nhân đẹp nhất thế giới Nana

Nana ra mắt vào năm 2009 với đĩa đơn Because of You của nhóm After School. Sau đó, nữ ca sĩ còn hoạt động với tư cách thành viên của nhóm nhỏ Orange Caramel và After School Red. Nana đã biểu diễn trên sân khấu với nhiều concept khác nhau.