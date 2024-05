Ảnh chưa chỉnh sửa của loạt sao Hoa ngữ

Điền Hi Vi chọn tông màu xanh pastel với trang phục khá độc đáo. Điểm nhấn trong set đồ của cô là chiếc vòng hoa đội đầu, giúp tôn lên gương mặt xinh đẹp, ngọt . Qua loạt ảnh chưa chỉnh sửa, Điền Hi Vi vẫn được đánh giá cao với làn da sáng, mịn dù vóc dáng gầy. Tuy nhiên, trang phục của Điền Hi Vi dìm vóc dáng của nữ diễn viên.