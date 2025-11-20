Anh chàng thắng 1 triệu USD ở Ai là triệu phú 26 năm trước giờ ra sao

Kể từ khi giành được giải thưởng 1 triệu USD, cuộc sống của John Carpenter gần như không thay đổi. Ông vẫn làm việc cho Sở Thuế vụ và sống ở Hamden (Connecticut, Mỹ).

Khoảnh khắc "kinh điển" của John Carpenter khi là người đầu tiên thắng 1 triệu USD tại Ai là triệu phú.

Ngày 19/11/1999, chương trình Ai là triệu phú Mỹ đã trao giải thưởng triệu USD đầu tiên cho John Carpenter - chỉ 3 tháng sau khi chương trình truyền hình thực tế này ra mắt trên kênh ABC.

Vào thời điểm xuất hiện, Carpenter là một nhân viên Sở Thuế vụ (IRS) 31 tuổi, đã kết hôn với vợ Deborah "Debbie" Carpenter được 15 tháng. Ông nổi tiếng với giải thưởng 1 triệu USD khi trả lời đúng 15 câu hỏi mà không cần đến bất kỳ sự trợ giúp nào.

Trước khi trả lời câu hỏi cuối cùng, ông dùng quyền "gọi điện cho người quen" và gọi cho cha mình khi được hỏi vị tổng thống Mỹ nào từng tham gia chương trình hài kịch Laugh-In. Tuy nhiên, Carpenter không dùng quyền này để tìm đáp án, mà để báo với cha rằng mình sắp "trúng độc đắc".

"Tôi không muốn tỏ ra quá tự mãn", Carpenter chia sẻ với tạp chí People về màn thể hiện của mình trong chương trình tại trang bìa tháng 12/1999. "Ngay từ tập đầu tiên, tôi đã biết gần như tất cả câu trả lời. Tôi đã kỳ vọng mình sẽ thắng một triệu USD".

Sau 26 năm, rất nhiều khán giả truyền hình Mỹ lẫn người hâm mộ toàn cầu luôn tò mò về cuộc sống của "triệu phú đầu tiên" của chương trình nổi tiếng.

John Carpenter xuất hiện làm khách mời tại Ai là triệu phú năm 2024. Ảnh: Who Wants To Be a Millionaire/Facebook.

Cuộc sống sau khi nổi tiếng

Carpenter tự hào được góp phần vào di sản của chương trình và thậm chí đã xuất hiện với tư cách khách mời trong Millionaire sau chiến thắng vang dội. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2024 được chia sẻ trên Facebook, ông mô tả chương trình là một "nền tảng văn hóa", nói rằng: "Tôi vui khi nghĩ rằng mình có một chút đóng góp cho điều đó".

Sự nổi tiếng bất ngờ sau chiến thắng hoàn toàn trái ngược với cuộc sống bình thường mà ông đã trải qua.

Một ngày sau khi tập phim của ông được phát sóng, Carpenter xuất hiện trên Saturday Night Live cùng với Jennifer Aniston. "Tôi từng hoàn toàn vô danh. Đây không phải là cuộc sống của tôi. Nó thật siêu thực", ông nói vào thời điểm đó.

Trong bài viết trang bìa tạp chí năm 1999, Carpenter được mô tả là đã "trả lời 15 câu hỏi một cách hiệu quả như người máy để giành được giải độc đắc triệu USD đầu tiên".

Carpenter không sử dụng bất kỳ phương án trợ giúp nào khi trả lời câu hỏi - ông có quyền hỏi khán giả hoặc thu hẹp phạm vi xuống còn hai đáp án - cho đến vòng cuối cùng.

Nhân viên IRS đã gọi điện cho cha mình và nói một câu nổi tiếng: "Con không thực sự cần sự giúp đỡ của cha, con chỉ muốn cho cha biết rằng con sẽ trúng số một triệu USD".

"Bởi vì tổng thống Mỹ xuất hiện trên Laugh-In là Richard Nixon. Đó là câu trả lời cuối cùng của tôi", ông tiếp tục nói với người dẫn chương trình.

Vợ chồng Carpenter không có nhiều thay đổi trong cách sống sau khi trúng giải thưởng lớn. Ảnh: John Carpenter/X.

Vào tháng 4/2020, Carpenter đã suy ngẫm lại về câu nói mang tính biểu tượng của mình khi trả lời phỏng vấn tờ Washington Post, nói rằng đó là "một hành động nhất thời". "Tôi đã hơi tinh quái một chút. Nhìn lại thì... tạ ơn là tôi đã đúng".

Sau chiến thắng, Carpenter chia sẻ rằng ông không có ý định mua sắm xa xỉ gì và chỉ muốn "thoải mái trong suốt quãng đời còn lại", nhưng hai vợ chồng đã có một số kế hoạch để chi tiêu số tiền thưởng.

Debbie chia sẻ rằng danh sách mong muốn của họ bao gồm "một chiếc áo khoác da J. Crew cho Giáng sinh" và một chuyến đi đến Paris. Carpenter nói đùa rằng ông sẽ quyên góp tiền của mình cho đội Red Sox "để giúp họ ký hợp đồng với một cầu thủ ném bóng mạnh khác, bổ sung cho Pedro Martinez".

Vào tháng 11/2009, Carpenter tiết lộ với tờ New Haven Register cách ông đã chi tiêu số tiền thắng cuộc, bao gồm cả việc quyên góp hào phóng cho tổ chức từ thiện, mua một chiếc BMW (mà sau đó ông đã đổi lấy một chiếc Volvo vào năm 2008) và chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn ở Hamden sau khi con trai ông chào đời vào năm 2004.

Gia đình ông lại chuyển đi hai năm sau đó để gần cha mẹ vợ của Carpenter hơn.

Carpenter đang ở đâu?

Sau chiến thắng, Carpenter tiếp tục làm việc cho IRS ở Hartford. Vào tháng 5/2005, ông nhận bằng luật từ Trường Luật Đại học Quinnipiac ở Hamden sau thời gian học lớp buổi tối.

"Tôi luôn nghĩ mình có thể trở thành một luật sư giỏi", ông nói với tờ Sun Journal sau lễ tốt nghiệp. "Giờ đây tôi đã có tầm nhìn rộng mở hơn. Tôi muốn tiến lên phía trước, có thể thử một nghề nghiệp mới, giúp đỡ mọi người".

Carpenter cuối cùng vẫn làm việc tại IRS dù đã tốt nghiệp ngành Luật. Ảnh: John Carpenter/X.

Carpenter cuối cùng vẫn làm việc tại IRS. Ông chia sẻ với tờ New Haven Register vào tháng 11/2009 rằng ông vẫn làm quản lý nhóm cho một nhóm thu thuế của IRS ở Connecticut, giải thích ông chưa nghỉ hưu vì số tiền trúng thưởng không đủ để nghỉ hẳn.

Theo tờ Washington Post, tính đến năm 2020, Carpenter vẫn làm việc cho IRS.

Theo phần giới thiệu trên trang X cá nhân, Carpenter mô tả mình là"Người New England, chồng, cha, người yêu thích bia thủ công, và vâng, John Carpenter đó - không phải đạo diễn phim, mà là người kia".

Mặc dù trúng giải lớn, lối sống của Carpenter vẫn rất giản dị. Ông chia sẻ với tờ báo rằng vợ chồng hiếm khi đi ăn ngoài, và nếu có thì thường là ở những nơi bình dân như Chili's thay vì những nhà hàng đắt tiền hơn, và nói rằng: "Đó không phải là lối sống của tôi".

Carpenter nhấn mạnh rằng ông không muốn thảo luận về tiền bạc và thừa nhận cảm thấy khó chịu khi mọi người nhận ra ông và gọi ông là "triệu phú".

"Chiến thắng đó không biến tôi thành triệu phú", ông nói. Sau khi nộp 400.000 USD tiền thuế liên bang, tiểu bang và địa phương, Carpenter còn lại 600.000 USD .

Chiến thắng trong chương trình không làm mất đi niềm đam mê giải đố của ông. Theo tờ Post, Carpenter là thành viên tích cực của một đội đố vui tại một nhà máy bia địa phương, nơi một đồng đội đã dành nhiều tháng chơi cùng mà không hề nhận ra ông là người chiến thắng cuộc thi Ai là triệu phú.