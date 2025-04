Một nghệ sĩ lên tiếng tố Angelababy bắt nạt khi họ cùng tham gia chương trình tạp kỹ. Tuy nhiên, người này sau đó thay đổi lời chia sẻ.

Ngày 18/4, tờ QQ đưa tin nghệ sĩ Lý Tâm Nguyệt tố bị Trương Đại Đại và Angelababy đối xử bất công trong một chương trình tạp kỹ, làm dấy lên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Lý Tâm Nguyên đăng bài viết trên mạng xã hội, cáo buộc bị hai ngôi sao nổi tiếng bắt nạt khi ghi hình chương trình Fight to the Peak vào tháng 6/2023. Anh ám chỉ Angelababy khi chia sẻ người bắt nạt anh là ngôi sao Running Man, vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh.

Theo Lý Tâm Nguyệt, Trương Đại Đại sỉ nhục, yêu cầu anh phục tùng và đe dọa đánh nếu không tuân theo. Đáng nói, ban đầu, Lý Tâm Nguyệt nhắc đến Angelababy nhưng sau đó xin lỗi, khẳng định không nên liên lụy cô và làm rõ nữ diễn viên không tham gia hành vi bắt nạt. Anh cho biết sẽ công bố chi tiết sau, nhưng chưa cung cấp bằng chứng cụ thể.

Angelababy bị tố bắt nạt đồng nghiệp. Ảnh: HK01.

Trương Đại Đại và Angelababy từng hợp tác trong Fight to the Peak và It's Good Friends' Weekend năm 2023, được cho là thân thiết với nhau. Tuy nhiên, cáo buộc của Lý Tâm Nguyệt gây tranh cãi khi nhiều cư dân mạng chỉ trích anh thiếu nhất quán. Họ cho rằng việc liên tục cáo buộc, xin lỗi rồi phủ nhận làm giảm uy tín, nghi ngờ anh lợi dụng vụ việc để thu hút sự chú ý.

Lý Tâm Nguyệt từng lên tiếng phản đối bắt nạt trong ngành giải trí. Song, anh cũng gây tranh cãi với những bình luận cảm tính, như chỉ trích, mắng Vu Chính. Cư dân mạng nhận định nếu muốn vạch trần, anh cần công bố bằng chứng rõ ràng thay vì kéo dài, tránh bị xem là chiêu trò câu view.

Hiện, Trương Đại Đại và Angelababy chưa phản hồi. Vụ việc tiếp tục thu hút sự chú ý trên các nền tảng mạng xã hội.

Angelababy vướng tranh cãi năm 2023 sau khi xem show diễn Crazy Horse ở Pháp, nơi được mệnh danh "show diễn khỏa thân đầu tiên trên thế giới". Sau vụ việc, Angelababy bị gắn mác "nghệ sĩ tồi" và bị cấm phát ngôn trên mạng xã hội từ 1/11/2023. Thậm chí, khi chương trình Keep Running có sự tham gia của Angelababy được chiếu lại trên đài Chiết Giang, nữ diễn viên bị làm mờ mặt. Sau khoảng một năm im ắng, Angelababy chính thức trở lại với bộ phim Tương tư lệnh.