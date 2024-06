Angelababy bị làm mờ mặt, hết đường về showbiz

Chương trình Keep Running được phát lại trên đài Chiết Giang. Tuy nhiên, gương mặt của Angelababy bị làm mờ.

Angelababy khó có đường trở lại ngành giải trí. Ảnh: Weibo.

Ngày 27/6, tờ QQ đưa tin đài Chiết Giang chiếu lại chương trình Keep Running ở mùa có sự tham gia của Angelababy. Tuy nhiên, trong khi các nghệ sĩ như Đặng Siêu, Vương Bảo Cường, Lâm Canh Tân… xuất hiện bình thường thì gương mặt Angelababy trong chương trình bị làm mờ.

Bên cạnh đó, mới đây Tencent Video tổ chức ngày hội chiêu thương để kêu gọi nhà đầu tư cho các bộ phim sắp ra mắt của nền tảng. Theo QQ, Tương tư lệnh do Angelababy đóng chính cũng trong tình trạng chờ phát sóng. Tuy nhiên, bộ phim không hề xuất hiện trong ngày hội chiêu thương. Trước thắc mắc của người hâm mộ Angelababy, đại diện nền tảng cho biết lý do phim vắng mặt trong ngày hội chiêu thương là nền tảng lẫn công ty sản xuất đang có những cân nhắc riêng.

Theo QQ, thời gian vừa qua, Angelababy được cho là chuẩn bị trở lại showbiz, thậm chí sắp quay bộ phim mới theo đề tài nữ chủ. Khi đó, tin tức này làm dấy lên sự nghi ngờ từ cư dân mạng. Họ cho rằng những tranh cãi trong quá khứ và cả kỹ năng diễn xuất kém cỏi khiến Angelababy không xứng đáng để đóng vai nữ chính.

Cộng thêm phản ứng của đài Chiếu Giang mới đây, có thể thấy, việc Angelababy trở lại showbiz khó trở thành hiện thực.

Angelababy bị làm mờ mặt trên truyền hình. Ảnh: QQ.

Thời gian qua, Angelababy chụp ảnh cho các tạp chí, tham gia nhiều hoạt động ở nước ngoài… Trang mạng xã hội của nữ diễn viên cũng được hoạt động trở lại sau nhiều tháng bị cấm ngôn. Dấu hiệu đó khiến nhiều người hâm mộ cho rằng nữ diễn viên sắp được trở lại.

Angelababy bị cấm phát ngôn trên mạng xã hội ngày 1/11/2023. Theo QQ, lý do được đưa ra vào thời điểm đó là cô đã vi phạm pháp luật và các quy định có liên quan. Lệnh cấm được đưa ra ngay sau khi nữ diễn viên đi xem show diễn 19+ tại quán bar người lớn Crazy Horse của Lisa.

Ngày 30/1, QQ đưa tin tài khoản weibo của Angelababy hoạt động trở lại, điều đó đồng nghĩa hình phạt dành cho nữ diễn viên đã chấm dứt.

Tờ Ettoday đưa tin ngày 26/3, chương trình Keep Running công bố danh sách thành viên tham gia mùa thứ 12. Sau 11 mùa gắn bó với chương trình, Angelababy chính thức vắng mặt trong danh sách thành viên của Keep Running mùa thứ 12. Truyền thông Trung Quốc nhận định lý do là nữ diễn viên xem show thoát y của Lisa.