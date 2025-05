Ancelotti vững ghế ở tuyển Brazil

Bất chấp biến động ở thượng tầng Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF), tương lai của chiến lược gia người Italy vẫn không hề bị lung lay. Một kỷ nguyên mới tại Nam Mỹ đang bắt đầu - và người dẫn đường là một người Italy từ Reggiolo.

Việc Ednaldo Rodrigues bất ngờ bị cách chức Chủ tịch CBF khiến làng bóng đá Brazil dậy sóng. Chính ông là người kiên quyết theo đuổi Ancelotti để mời về dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Một cơn địa chấn hành chính có thể đã làm sụp đổ cả kế hoạch. Nhưng không – “Carletto” vẫn đến.

Theo AS, ngay sau khi Rodrigues rời ghế, Fernando Sarney - Chủ tịch tạm quyền - chủ động gọi điện cho Ancelotti để khẳng định: "Tất cả vẫn diễn ra như dự định. Ông là tương lai của Selecao". Không chỉ riêng nội bộ CBF, mà cả chính phủ lẫn các thế lực đối lập trong nền bóng đá Brazil cũng đều chung tiếng nói: giữ Ancelotti.

“Không phải quyết định của tôi, nhưng tôi cũng không thay đổi. Người dân ủng hộ, công chúng hài lòng - vậy tại sao phải thay?”, Sarney phát biểu thẳng thắn.

Thật kỳ lạ nhưng cũng rất "Ancelotti". Ông chưa làm việc ngày nào tại Brazil nhưng đã tạo dựng được tiếng nói vững chắc. Nhà cầm quân người Italy có mối quan hệ tuyệt vời với bộ ba Vinicius Jr., Rodrygo và Raphinha - những người được xem là trụ cột của đội tuyển tại World Cup 2026. Thậm chí, những nhân vật kỳ cựu như Neymar, Casemiro vẫn liên tục giữ liên lạc và thể hiện sự tin tưởng với chiến lược gia từng vô địch Champions League bốn lần.

Không ai trong giới cầu thủ phản đối sự hiện diện của ông. Trái lại, nhiều người ủng hộ công khai và háo hức chờ đợi một Selecao mới: điềm tĩnh hơn, chiến thuật hơn, và không kém phần nguy hiểm.

Dù thượng tầng có thay đổi, kế hoạch thể thao của đội tuyển vẫn diễn ra đúng tiến độ. Hai giám đốc của CBF, Rodrigo Caetano và Juan Silveira, vừa có chuyến công tác ngắn đến Madrid để cùng Ancelotti phác thảo danh sách sơ bộ cho hai trận gặp Ecuador (ngày 6/6) và Paraguay (11/6). Mọi thứ được chuẩn bị chi tiết, kỹ lưỡng - đúng với phong cách làm việc của ông thầy người Italy.

Dự kiến, Carlo Ancelotti đáp chuyến bay đến Rio de Janeiro vào ngày 26/5, chỉ một ngày sau trận cuối cùng của Real Madrid ở La Liga. Đó cũng là ngày ông chính thức công bố đội hình đầu tiên của mình - và ra mắt với người hâm mộ Brazil bằng tất cả kỳ vọng.

Trong khi đó, CBF dự kiến tổ chức bầu cử Chủ tịch vào ngày 25/5 - tức một ngày trước khi Ancelotti đặt chân đến Brazil. Một sự trùng hợp mang tính biểu tượng: “Carletto” bắt đầu hành trình mới cùng một bộ máy lãnh đạo mới. Dẫu vậy, như lời Fernando Sarney nói, đây là “giai đoạn chuyển giao tạm thời”, và ông cam kết vẫn sẽ điều hành đầy đủ trách nhiệm cho đến khi tìm được người kế nhiệm chính thức.

Ở tuổi 65, Carlo Ancelotti vẫn không ngừng chinh phục những thử thách mới. Từ Milan đến Madrid, từ Bayern đến Everton, và giờ là Brazil - một môi trường hoàn toàn khác, nơi bóng đá là tôn giáo, là hơi thở, là cuộc sống.

“Carletto” không đến để dạo chơi. Ông đến với mục tiêu đưa Brazil trở lại đỉnh cao thế giới tại World Cup 2026. Với kinh nghiệm, sự điềm tĩnh, và tầm ảnh hưởng chiến thuật sâu rộng, cựu thuyền trưởng AC Milan là người phù hợp nhất cho nhiệm vụ nặng nề nhưng đầy danh vọng này.

Và giờ đây, khi những cơn sóng ở hậu trường đã lắng xuống, người hâm mộ có thể bắt đầu mơ về một chương mới rực rỡ trong lịch sử của Selecao - với Carlo Ancelotti trên ghế huấn luyện.

