Ancelotti lên kế hoạch cho tuyển Brazil

Carlo Ancelotti đã kết thúc kỳ nghỉ và ngay lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho những mục tiêu tiếp theo cùng tuyển Brazil.

Ancelotti đã có những kế hoạch cho tuyển Brazil.

Ngày 26/8, ông sẽ công bố danh sách triệu tập nhằm khép lại chiến dịch vòng loại World Cup 2026 - nơi Selecao đã sớm giành vé.

Trong hai tháng qua, dù ở xa, Ancelotti và cộng sự vẫn bám sát phong độ của các ứng viên, đặc biệt là Neymar. Việc ngôi sao này có được gọi trở lại hay không vẫn là dấu hỏi lớn. Nhà cầm quân người Italy cũng cân nhắc trao cơ hội cho những gương mặt trẻ trên hàng công như Kaio Jorge, João Pedro hay Marcos Leonardo, ở vị trí vốn chưa tìm ra chủ nhân thực sự.

Đợt tập trung sắp tới, Brazil sẽ tiếp Chile trên sân Maracanã trước khi làm khách của Bolivia ở El Alto. Đây là bước chạy đà quan trọng, bởi sau đó đội bóng vàng - xanh chỉ còn sáu trận giao hữu trước khi bước vào World Cup.

Theo Globo Esporte, LĐBĐ Brazil gần như đã chốt lịch du đấu tháng 9 với hai trận gặp Hàn Quốc và Nhật Bản. Tháng 11, Selecao sẽ thử sức trước hai đối thủ châu Phi, rồi gặp hai đội tuyển châu Âu vào tháng 3/2026. Trước khi World Cup khởi tranh vào tháng 6, Brazil cũng sẽ đá một số trận khởi động, với đối thủ được xác định sau lễ bốc thăm vòng bảng diễn ra tháng 12.