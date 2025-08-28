An vui trọn đời - yên tâm bảo vệ và tích lũy cùng MB Life

Với việc ra mắt 5 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mới, MB Life đồng hành khách hàng và những người thân yêu trên mọi hành trình, mọi bước chuyển, mang đến cuộc sống an vui dài lâu.

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm nhân thọ chuyển mình lên bước phát triển mới, từ nhu cầu khách hàng, diễn biến kinh tế cho đến sự điều chỉnh trong khuôn khổ pháp lý, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas (MB Life) tiếp tục khẳng định cam kết về sự tin cậy và bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm thông qua việc giới thiệu danh mục sản phẩm bảo hiểm mới tại sự kiện vào ngày 14/8, phù hợp với nhu cầu của người dân, từng giai đoạn của cuộc đời và xu hướng ngành bảo hiểm.

Ban lãnh đạo MB Life và đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tại sự kiện.

Các gói sản phẩm mới gồm: Sản phẩm chính An vui trọn đời - bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng (gồm 3 phiên bản: Trẻ em, tiêu chuẩn, nâng cao), bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, gói giải pháp bảo hiểm chuyên biệt Phụ nữ tỏa sáng và combo bảo hiểm Toàn gia hạnh phúc.

Trong đó, có thể kể đến sản phẩm bảo hiểm liên kết chung An vui trọn đời với nhiều quyền lợi, vừa bảo vệ bền bỉ lại tích lũy vững chắc, giúp người mua sau quãng thời gian dài kỷ luật có thêm một khoản tài chính để hưởng hưu trí an nhàn.

Ông Yip Kim Chee, Phó tổng giám đốc thứ nhất kiêm Giám đốc Khối định phí và phát triển sản phẩm, cho biết sản phẩm chính bảo vệ trọn đời, mở rộng tuổi tham gia đến 70 tuổi và thời gian bảo vệ tối đa đến 100 tuổi. Bên cạnh đó, người tham gia có thể gia tăng quyền lợi bảo vệ và chăm sóc sức khỏe thông qua các sản phẩm gia tăng như bệnh lý nghiêm trọng, thẻ chăm sóc sức khoẻ…

Giải pháp này vừa giúp bảo vệ bản thân và gia đình trước những rủi ro không lường trước như ốm đau, nằm viện, lại vừa có thể hỗ trợ tài chính, tạo quỹ dự phòng tài chính trong các trường hợp người tham gia không may gặp rủi ro lớn như bệnh hiểm nghèo, thương tật toàn bộ vĩnh viễn…

Ông Yip Kim Chee, Phó tổng giám đốc thứ nhất kiêm Giám đốc Khối định phí và phát triển sản phẩm, chia sẻ về 5 giải pháp mới của MB Life.

Ông Yip Kim Chee cho biết ngoài được bảo vệ trong suốt quá trình dài, người mua còn an tâm tích lũy với khoản thưởng duy trì hợp đồng lên tới 200% số tiền bảo hiểm (STBH) từ các khoản thưởng định kỳ và thưởng đặc biệt khi duy trì hợp đồng đến năm thứ 10 trở đi.

Đáng chú ý, MB Life dành riêng khoản thưởng “Sống an” bằng 15% STBH khi đạt từ 66 tuổi, người mua đều đặn đóng phí trong vòng 20 năm.

“‘Sống an’ là một khoản thưởng tri ân, như món quà hưu trí dành cho các khách hàng gắn bó với MB Life khi bước vào tuổi 66. Đây là lời cảm ơn và giúp khách hàng có thêm một khoản tài chính an tâm tận hưởng tuổi hưu trí an nhàn”, ông Yip Kim Chee chia sẻ.

Theo ông Ngô Trung Dũng, Phó tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), ngành bảo hiểm nhân thọ đang chuyển mình mạnh mẽ với sự cạnh tranh sôi động, loạt doanh nghiệp ra mắt sản phẩm mới đáp ứng quy định và nhiều cải tiến phù hợp với nhu cầu người dân.

Ông Ngô Trung Dũng đánh giá các sản phẩm mới của MB Life có nhiều ưu việt, phù hợp đa dạng nhóm khách hàng.

Đại diện của IAV đánh giá cao việc MB Life ra mắt loạt sản phẩm mới như An vui trọn đời, bệnh lý nghiêm trọng, thẻ chăm sóc sức khoẻ, “combo” Toàn gia hạnh phúc… với ưu điểm vừa bảo vệ, vừa tích luỹ lâu dài. Ngoài ra, có các sản phẩm bảo hiểm nhân văn chuyên biệt (Phụ nữ tỏa sáng) hoặc bệnh lý nghiêm trọng từ cơ bản đến nâng cao và đa dạng, bảo vệ cả trẻ em.

“Các sản phẩm mới này phù hợp với nhu cầu và từng giai đoạn của cuộc đời người dân Việt Nam, cũng như định hướng của ngành bảo hiểm. Tôi tin rằng với tiềm lực của mình, MB Life sẽ có thêm nhiều đóng góp cho sự tăng trưởng của ngành bảo hiểm trong thời gian tới”, ông Ngô Trung Dũng nói thêm.

Tổng giám đốc MB Life Bùi Trung Kiên tái khẳng định cam kết phụng sự khách hàng của MB Life.

Ông Bùi Trung Kiên, Tổng giám đốc MB Life, nhấn mạnh việc ra mắt loạt sản phẩm là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của MB Life và một lần nữa tái khẳng định cam kết: MB Life không ngừng đổi mới sáng tạo, cung cấp chất lượng dịch vụ tốt hơn, gần gũi hơn cho người dân Việt Nam.

“Với các gói sản phẩm mới này, cùng với tinh thần đổi mới không ngừng, chúng tôi cam kết tiếp tục mang lại các giá trị bền vững cho khách hàng”, đại diện MB Life cho hay.