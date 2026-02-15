Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thói quen ăn uống hàng ngày ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe. Cuốn sách của tác giả Atsuki Aoki mang tới những lời khuyên hữu ích để độc giả xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh, giúp cải thiện và nâng cao sức khỏe.

Ăn quá no nguy hiểm hơn chúng ta vẫn nghĩ

  • Chủ nhật, 15/2/2026 22:20 (GMT+7)
Ăn quá no khiến lượng oxy hoạt tính trong cơ thể tăng, khiến tế bào bị tổn thương. Chúng ta nên ăn uống điều độ, hạn chế ăn quá no, đặc biệt là vào buổi tối.

An qua no anh 1

Cần tính toán lượng thức ăn đưa vào cơ thể, tránh ăn quá no. Ảnh minh họa: H.B.

Một tác hại khác của việc ăn 3 bữa một ngày là dễ gây ra "tình trạng ăn quá nhiều". Việc "ăn vào một giờ cố định" thoạt nhìn có vẻ tốt cho sức khỏe, nhưng nó cũng có nhược điểm lớn là làm chúng ta khó nhận ra mình đang ăn quá nhiều.

Tình trạng của cơ thể thay đổi theo thời gian.

Ví dụ như, hẳn là cũng có những lúc cơ thể bạn không cần nhiều năng lượng vì bữa ăn trước đã nạp nhiều calo nhỉ. Trong trường hợp như vậy, bạn nên đợi cho đến khi cảm thấy đói trước khi ăn bữa tiếp theo.

Nhưng nếu bạn có thói quen ăn vào một giờ cố định, không quan tâm tới việc đói hay no, bất kể cơ thể có cần năng lượng hay không thì kết quả của việc này là bạn sẽ rơi vào "tình trạng ăn quá nhiều".

Hơn nữa, dạ dày có tính đàn hồi và phình ra theo lượng thức ăn đưa vào cơ thể.

Nói cách khác, đối với những người thường xuyên ăn quá nhiều, tình trạng dạ dày căng phồng là điều thường thấy và họ sẽ nạp vào cơ thể ngày càng nhiều thức ăn hơn lượng mà cơ thể thực sự cần.

Do vậy, trừ trường hợp bạn đang cố gắng nhồi nhét thức ăn một cách quá sức thì rất khó để có thể nhận ra rằng bạn đang ăn quá nhiều.

Ăn quá nhiều cũng sẽ làm tổn thương ADN và tế bào

Việc ăn quá nhiều gây ra vô số ảnh hưởng đến cơ thể. Trước hết, nếu ăn nhiều, bạn sẽ mất nhiều thời gian và năng lượng để tiêu hóa, điều này khiến cho đường tiêu hóa và gan thêm gánh nặng.

Đặc biệt là vào ban đêm, nếu bạn ăn quá nhiều, các cơ quan nội tạng vốn được nghỉ ngơi sẽ phải hoạt động trong khi ngủ và chất lượng giấc ngủ sẽ giảm sút.

Ngoài ra, ăn quá nhiều sẽ làm tăng lượng oxy hoạt tính trong cơ thể. Oxy hoạt tính có sức mạnh loại bỏ những vi rút hay chất độc hại xâm nhập vào cơ thể, nhưng mặt khác nó cũng gây tổn hại cho ADN và các tế bào.

Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến sự gia tăng oxy hoạt tính, chẳng hạn như căng thẳng, tia cực tím, tập thể dục quá mức, sự xâm nhập của các chất độc vào cơ thể như vi rút, vi khuẩn... và ăn quá nhiều cũng là một trong số đó.

Khi oxy hoạt tính tăng hơn mức cần thiết, các tế bào sẽ bị oxy hóa hoặc bị tổn thương, làm tăng tốc độ lão hóa tế bào, gây ra các nếp nhăn và vết nám trên da, làm hỏng tế bào, kết quả là có thể gây ra nhiều bệnh khác nhau, tiêu biểu như ung thư.

Atsuki Aoki/ Huy Hoàng Books & NXB Thanh niên

