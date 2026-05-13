An ninh thắt chặt tại phiên xét xử Bùi Đình Khánh và băng nhóm ma túy

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) được xác định giữ vai trò trung tâm trong vụ án. Khánh bị truy tố về các tội "Giết người", "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Khánh là mắt xích kết nối nhóm ma túy từ Phú Thọ với đầu mối tiêu thụ tại Quảng Ninh, trực tiếp tham gia điều hành việc vận chuyển, tập kết heroin và thuê căn hộ tại Chung cư GreenBay Garden (phường Bãi Cháy) làm nơi cất giấu ma túy, vũ khí quân dụng để phục vụ hoạt động phạm tội.

Trước đó, ngày 22/1/2026, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành cáo trạng truy tố Bùi Đình Khánh cùng 18 đối tượng khác về các tội danh: Giết người, Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Cố ý làm hư hỏng tài sản, Che giấu tội phạm và một số tội danh khác theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Vụ án từng gây chấn động dư luận do tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự liều lĩnh, manh động của các đối tượng trong đường dây ma túy khi sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng thi hành công vụ. Phiên tòa dự kiến thu hút sự quan tâm lớn của dư luận tại Quảng Ninh và cả nước.

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong 3 ngày, HĐXX sẽ tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi của từng bị cáo, quá trình tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy cũng như hành vi sử dụng súng quân dụng chống trả lực lượng Công an, khiến một cán bộ Công an hy sinh khi làm nhiệm vụ.

