Ăn gì để giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng?

Cám mì, cá mỡ và các loại rau được nhiều nghiên cứu ghi nhận có tác dụng hỗ trợ kiểm soát polyp và giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Chế độ ăn uống có thể phòng tránh được ung thư đại trực tràng không?

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chế độ ăn uống có một ý nghĩa thật sự trong ung thư đại tràng ở người, làm yếu sự lớn của các tế bào ung thư đó. Không chỉ kìm hãm sự phát triển mà còn làm mất đi những polyp nhỏ trong ruột già.

Chế độ ăn uống có thể ngăn ngừa sự biến đổi ác tính của các tế bào trong khối u và ngăn ngừa sự tái phát sau phẫu thuật khối u đó.

Chế độ ăn uống giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Ảnh minh họa: Farhad Ibrahimzade/Pexels.

Tác dụng của thức ăn rất được quan tâm.

Theo số liệu nghiên cứu ở Anh, hàng năm có gần 18.000 người bị bệnh mới và 12.000 người chết vì bệnh này. Tiến sĩ Richard Peto ở Oxford cho biết nhờ có thức ăn mà có thể làm ảnh hưởng tới 90% trường hợp.

Tiến sĩ Green Wald nói rằng các nhà khoa học hiện nay hiểu rất rõ về cơ chế kìm hãm bệnh này ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Họ cũng có thể kiểm tra tác dụng của thức ăn đến tăng trưởng tế bào và tăng polyp.

Chẳng hạn các bác sĩ có thể nhanh chóng đánh giá thức ăn vừa cho vào có thể làm tăng hay giảm các polyp. Nếu như polyp vẫn phát triển thì xấu, còn nếu không, hay biến mất thì rất tốt.

Cám mì

Có thể tự hình dung rằng người ta đã tìm thấy một thứ thuốc làm giảm ung thư đại tràng xuống một phần ba, có khi một nửa. Ở Anh người ta đã ngừa cho 6.000 đến 90.00 trường hợp bệnh hàng năm. Đặc biệt khi thuốc này rất an toàn và rất rẻ. Như vậy đấy có phải là thứ thuốc tuyệt diệu nhất của thế kỷ không?

Tác dụng lạ thường đó là nhờ có chất xơ trong thức ăn và liều dùng thì không lớn. Nhà khoa học Beoffrey R. Howe ở trường Tổng hợp Toronto viết về vấn đề này trong Tạp chí của Viện Ung thư Mỹ rằng người Mỹ có thể làm hạ thấp những trường hợp ung thư đại tràng mới xuống 50.000 khi ăn 13 g xơ mỗi ngày. Số lượng đó tương ứng với số lượng chứa trong đĩa bột mì và cám.

Tiến sĩ Howe đưa ra kết quả đó là dựa trên phân tích của 13 công trình nghiên cứu về ảnh hưởng của chế độ ăn uống đối với ung thư đại tràng. Ông ta còn đề nghị chế độ ăn không chỉ bánh mì, mà còn rau quả, hạt, song tác dụng tốt nhất cũng vẫn là cám mì.

Tiến sĩ Ferome J. Decosse đã nghiên cứu trên tám bệnh nhân có polyp theo khuynh hướng gia đình và xác định ăn hàng ngày các sợi xơ thì thấy số lượng và độ lớn của các polyp đều giảm hẳn ngay trong vòng sáu tháng. Khuynh hướng này được duy trì trong ba năm tiếp theo. Vậy, dường như những cá nhân có polyp ruột già nên ăn cám mì thường xuyên, nhất là trong những trường hợp polyp biến dạng ác tính thành u.

Ngay sau khi đã mổ khối u ruột thì việc ăn cám mì vẫn hỗ trợ vì nó làm giảm nguy cơ tái phát.

Bác sĩ David. S Alberts ở Trung tâm Ung thư Tucson, Arizona đã theo dõi 17 bệnh nhân nam và nữ sau cắt u đại tràng khi họ hàng ngày ăn 40 g sản phẩm làm từ cám mì, sau hai tháng khám lại không thấy phát triển xấu.

Bằng những nghiên cứu được dẫn ra qua trung tâm sức khoẻ của Mỹ, người ta đã xác định rằng duy nhất loại cám này có khả năng chống lại sự tạo thành trong ruột già những biến đổi tiền ung thư. Nguyên nhân này có thể là có tác dụng trên nồng độ axit mật và trên các enzyme vi khuẩn của ruột già, mà những chất đó đặc biệt làm thuận lợi cho việc sinh ra ung thư.

Các nhà khoa học khác thì lại quan tâm tới yếu tố bảo vệ chứa trong cám là đường, pentose. Quan niệm thì nhiều, song người ta biết rằng tác dụng của những chất chống ung thư ruột già thì không có trong cám kiều mạch và cám ngô.

Cá mỡ

Những nghiên cứu được dẫn ra ở trường Tổng hợp Catolic, Rym đã chỉ ra rằng ăn cá có mỡ là một trong những phương pháp nhanh nhất kìm hãm sự tăng trường polyp ở ruột già. Sự kìm hãm đó xảy ra chỉ sau hai tuần ăn cá.

Người ta cũng đã thí nghiệm trên những người đàn ông có polyp ruột già uống những viên con nhộng mỡ cá voi và so sánh với bệnh nhân uống những viên giả dược. Kết quả 62% giảm phát triển khối u ở những người uống mỡ cá.

Liều mỡ cá lúc đầu nên dùng cao, khoảng tương đương với 225 g cá mỡ rồi sau đó giảm dần. Để điều hòa, người ta khuyên ăn nhiều năm với lượng ít cá hàng ngày để phòng ngừa tạo polyp và tạo ung thư ruột.

Rau

Tiến sĩ Jima Duke làm việc ở Bộ Nông nghiệp Mỹ là một trường hợp điển hình. Ông mắc ung thư ruột già có tính chất gia đình. Ông bắt đầu ăn rất nhiều rau và xác nhận rằng từ khi ăn bắp cải sống hàng ngày, polyp đã mất đi.

Bác sĩ Greenwald đã chú ý rằng trong rau giàu những chất xơ hỗ trợ việc chống ung thư ruột già. Phân tích 37 nghiên cứu từ 20 năm gần đây của ông đã chỉ ra ăn chất xơ làm giảm gần 40% nguy cơ ung thư ruột già. Nhưng ông ta còn cho rằng ngoài chất xơ, trong rau còn chứa những yếu tố bảo vệ khác.

Bắp cải, súp lơ, su hào, củ cải... có khả năng ngăn ngừa ung thư ruột già, vì ngoài chất xơ, chúng còn giàu chất idol. Những nghiên cứu dẫn ra ở Buffalo ăn bắp cải hai lần trong một tuần làm giảm nguy cơ ung thư xuống gần một nửa. Thường xuyên sử dụng bắp cải, hiệu quả còn tốt hơn.

Nghiên cứu dẫn ra ở trường Tổng hợp ở Utah trên 600 người cho thấy gần 70% giảm nguy cơ ung thư ruột già ở đàn ông khi họ ăn rất nhiều rau bắp cải và ngay cả số polyp cũng giảm nhiều.



