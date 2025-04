Ấn Độ sơ tán bảo tàng 200 năm tuổi vì trò đùa ngày Cá tháng Tư

Ấn Độ lên tiếng sau cáo buộc về xuất khẩu thiết bị nhạy cảm sang Nga

Chính phủ Ấn Độ đã bác bỏ một báo cáo của tờ Thời báo New York (The New York Times), trong đó cáo buộc một trong những công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ lớn nhất của nước này đã chuyển hướng các mặt hàng do Anh sản xuất sang Liên bang Nga.