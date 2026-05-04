An cư cân bằng giữa phát triển sự nghiệp và chất lượng sống ở Đồng Nai

Khi Đồng Nai chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, không gian sống và cơ hội phát triển cũng bước sang một nhịp mới.

Trong bối cảnh đô thị lõi ngày càng quá tải, Đồng Nai dần trở thành lựa chọn an cư cân bằng giữa sự nghiệp, tài chính và chất lượng sống lâu dài.

Trong định hướng phát triển của thành phố Đồng Nai, địa phương ưu tiên quy hoạch phát triển các khu đô thị quy mô, hiện đại dọc theo sông Đồng Nai. Nhờ đó, nơi đây hình thành không gian sống thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên, giúp cư dân có thể tận hưởng môi trường trong lành.

Các gia đình trẻ nắm bắt cơ hội an cư chất lượng và phát triển sự nghiệp tại thành phố Đồng Nai.

Tiêu biểu là đô thị tích hợp Izumi City với quy hoạch hài hòa giữa nhà ở, tiện ích và cảnh quan sông nước, khi sở hữu 6 ha diện tích mặt nước, hơn 20 ha mảng xanh, 10,5 ha đất thương mại dịch vụ...

Không gian sống chan hòa giữa thiên nhiên nuôi dưỡng sự cân bằng và gắn kết cảm xúc gia đình.

Song song đó, tại thành phố Đồng Nai, các cực tăng trưởng như sân bay Long Thành, đề án khu thương mại tự do và hệ thống khu công nghiệp đang tạo ra hệ sinh thái việc làm sôi động, thu hút lao động chất lượng cao. Đây cũng là thời điểm mở ra loạt cơ hội kinh doanh, khi các ngành dịch vụ và phụ trợ còn nhiều dư địa phát triển. Thay vì cạnh tranh tại các đô thị đã bão hòa, người trẻ có thể nắm bắt cơ hội theo cách “cùng thành phố phát triển”.

Phối cảnh phân khu Izumi Canaria (Izumi City).

Đáng chú ý, bài toán tài chính cũng trở nên “dễ thở” trong bối cảnh mặt bằng giá nhà còn hợp lý và các chính sách thanh toán linh hoạt. Đơn cử, phân khu Izumi Canaria (đô thị Izumi City, ven sông Đồng Nai) đang áp dụng cấu trúc tài chính linh hoạt với 2 phương án lựa chọn. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% ban đầu và tổng cộng 25% vốn tự có cho đến khi nhận nhà. Với phương án vay, nhà đầu tư chỉ cần 20% vốn tự có và được ngân hàng hỗ trợ lãi suất trong vòng 19 tháng. Chính sách này được xem là một cấu trúc tài chính tối ưu, giúp nhiều gia đình trẻ sẽ sớm sở hữu nhà.

Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vừa thông xe góp phần tăng kết nối liên vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Đặt nền móng cho những chuyển động này là tư duy quy hoạch bài bản của một “thành phố mới”. Đồng Nai được phát triển đồng bộ từ giao thông, tiện ích đến cảnh quan, quy hoạch đô thị... Đà phát triển càng rõ nét khi tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vừa thông xe, rút ngắn thời gian kết nối liên vùng. Cùng với đó là các đề án hạ tầng trọng điểm như đường trên cao dọc Quốc lộ 51, tuyến metro kéo dài từ Suối Tiên đến sân bay Long Thành hay trục ven sông Đồng Nai đang dần hình thành, tạo nền tảng cho đô thị phát triển bền vững.

Trong bối cảnh Đồng Nai bước vào vai trò một thành phố mới, lựa chọn an cư tại đây còn là cách tích lũy tài sản. Khi hạ tầng hoàn thiện và đô thị dần định hình, một ngôi nhà hôm nay có thể trở thành nền tảng vững chắc cho nhiều năm sau.