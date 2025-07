Amorim ‘thanh lọc độc tố’ ở Manchester United như thế nào

Trong khi người hâm mộ Manchester United vẫn đang hồi hộp chờ đợi dấu ấn chiến thuật từ tân HLV Ruben Amorim trên sân cỏ, thì có một công việc quan trọng khác đang diễn ra âm thầm nhưng mang tính sống còn: xây dựng lại văn hóa nội bộ đội bóng - điều mà nhiều năm qua, Old Trafford đã để rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Không cần phải đợi đến những buổi họp báo chính thức hay các trận đấu đỉnh cao để cảm nhận được sự thay đổi, chỉ một cuộc phỏng vấn ngắn với Luke Shaw trong chuyến du đấu tại Chicago cũng đủ để phơi bày một phần sự thật. “Rất nhiều năm ở đây, không khí trong đội cực kỳ tiêu cực, đôi khi còn độc hại”, hậu vệ người Anh thẳng thắn thừa nhận.

Đó không chỉ là lời than phiền cá nhân, mà là một lời cảnh tỉnh cho cả một triều đại từng đánh mất chất Man United.

Điều đáng nói là, Ruben Amorim chưa cần một chuỗi trận thắng để gây dựng uy tín - ông bắt đầu từ nơi tưởng chừng mờ nhạt nhất: phòng thay đồ. Và ở đó, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã bắt đầu đặt lại những nguyên tắc nền tảng.

Kể từ khi tới Old Trafford cuối năm ngoái, Amorim đưa ra hàng loạt quyết định táo bạo: loại bỏ Marcus Rashford và Alejandro Garnacho khỏi đội hình thi đấu vì thái độ thiếu chuyên nghiệp. Trong đó, Rashford bị gạt hẳn khỏi kế hoạch, còn Garnacho được “gỡ án” sau thời gian chịu phạt.

Đây không phải những động thái dễ dàng - nhất là khi cả hai đều là tài năng sáng giá và là biểu tượng truyền thông. Nhưng Amorim chọn cách đi khó, để giữ cho tập thể những giá trị cốt lõi: kỷ luật, cam kết, tinh thần tập thể.

Quan điểm của Amorim rất rõ ràng: kỹ năng không đủ, nhân cách cũng phải xứng tầm. Thế nên thay vì nhượng bộ để chiều lòng cá nhân, ông xác lập ranh giới mới cho mọi thành viên - hoặc thích nghi, hoặc rời đi. Một thông điệp vừa cứng rắn, vừa cần thiết sau nhiều năm Man United bị dẫn dắt bởi cái tôi thay vì lý tưởng tập thể.

Luke Shaw - người từng nhiều lần đối mặt với khó khăn cả chuyên môn lẫn chấn thương - là một trong những tiếng nói có trọng lượng trong phòng thay đồ. Và việc anh lên tiếng ủng hộ Amorim, ca ngợi môi trường tích cực trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới, là chỉ dấu cho thấy làn gió đổi thay đang thực sự thổi qua Carrington.

Shaw nói: “Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy sự gắn kết trong đội bóng rõ ràng đến vậy. Bầu không khí tích cực giúp các cầu thủ chơi tự tin hơn, thoải mái hơ.”. Anh cũng nhấn mạnh rằng Amorim đang mang đến những yêu cầu cao, nhất là về tinh thần. “Ông ấy yêu cầu 100%, không chấp nhận gì thấp hơn”.

Đây chính là điều mà các đời HLV trước từng cố gắng nhưng không làm triệt để. Mourinho từng công khai chỉ trích học trò, Solskjaer thì quá mềm mỏng, còn Ten Hag dù có kỷ luật cũng không xử lý tận gốc. Amorim, trái lại, hiểu rằng để xây dựng một đội bóng chiến thắng, phải bắt đầu từ môi trường mà chiến thắng có thể phát triển - văn hóa đội bóng.

Man United thời hậu Sir Alex luôn mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn: kỳ vọng lớn, đầu tư mạnh, thay HLV liên tục, rồi thất vọng triền miên. Nguyên nhân không chỉ nằm ở chiến thuật hay chuyển nhượng, mà sâu xa hơn, là một tập thể không thống nhất - nơi kỷ luật lỏng lẻo, phòng thay đồ lắm “ông chủ nhỏ”, và bầu không khí đầy rạn nứt. Một thứ văn hóa mục ruỗng từ bên trong.

Đó là thứ Amorim đang tìm cách chữa lành. Có thể ông chưa ngay lập tức mang về danh hiệu, nhưng việc dám “xử lý nội bộ” như với Rashford và Garnacho cho thấy ông đang đặt nền móng vững chắc - điều mà bất kỳ thành công lâu dài nào cũng phải có.

Năm nay, “Quỷ đỏ” bước vào mùa giải mới không chỉ với những cái tên mới như Matheus Cunha hay Bryan Mbeumo, mà với một tập thể đang dần tái cấu trúc về tinh thần. Và nếu hành trình phục hưng bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, thì Ruben Amorim đang đi đúng hướng - chậm, nhưng chắc.

