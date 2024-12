Amorim không ảo tưởng về Manchester United

Khi Ruben Amorim được bổ nhiệm làm HLV trưởng Manchester United, ông thẳng thắn chia sẻ: “Bão tố sẽ đến”. Không phải là sự bi quan, đó là nhận định thực tế từ một chiến lược gia đang gánh trên vai trách nhiệm nặng nề: đưa một trong những CLB lớn nhất thế giới trở lại ánh hào quang.

Manchester United hiện tại không còn là đội bóng thống trị dưới thời Sir Alex Ferguson. Khi Amorim tiếp quản, CLB đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng, chìm trong những màn trình diễn thất vọng và mất phương hướng. Trong bối cảnh đó, HLV 39 tuổi không chỉ phải khôi phục tinh thần cho đội bóng mà còn phải đối mặt với áp lực khổng lồ từ người hâm mộ và truyền thông.

Amorim thừa nhận ông bị choáng ngợp bởi quy mô của Manchester United: “Tôi biết đây là một CLB lớn, nhưng khi bạn sống và làm việc tại đây, mọi thứ thậm chí còn lớn hơn những gì bạn tưởng tượng”. Công việc tại Old Trafford không chỉ dừng lại ở việc huấn luyện - đó còn là nghệ thuật quản lý kỳ vọng, xử lý áp lực và làm hài lòng một cộng đồng CĐV luôn đòi hỏi thành công ngay lập tức.

Amorim không giấu sự ngưỡng mộ dành cho Mikel Arteta, người hồi sinh Arsenal từ một đội bóng sa sút trở thành ứng cử viên vô địch Premier League. “Arteta làm được điều phi thường. Ông ấy xây dựng một đội bóng từ gốc rễ, đặt niềm tin vào các tài năng trẻ và định hình phong cách chơi bóng riêng. Đó là hình mẫu tôi muốn hướng tới”, Amorim nói.

Nhưng ông cũng nhanh chóng chỉ ra rằng hành trình của Arsenal và Man Utd là hai câu chuyện rất khác nhau. “Arsenal kiên nhẫn với Arteta trong những thời điểm khó khăn. Nhưng tại Man Utd, mọi thứ luôn bị phóng đại - từ sự chú ý, áp lực, cho đến phán xét mỗi ngày”, ông chia sẻ. Điều này đồng nghĩa với việc Amorim phải đạt được thành công trong thời gian ngắn hơn, đồng thời giữ vững niềm tin từ ban lãnh đạo và người hâm mộ.

Chỉ sau vài tuần tại vị, Ruben Amorim mang lại những tín hiệu lạc quan. Hai chiến thắng liên tiếp, đặc biệt là trận thắng 4-0 trước Everton, giúp Man Utd cải thiện tinh thần và vị trí trên bảng xếp hạng. Lối chơi cũng bắt đầu có sự tổ chức rõ ràng hơn, khi Amorim áp dụng sơ đồ 3-4-3 quen thuộc mà ông từng thành công tại Sporting Lisbon.

Tuy nhiên, Amorim không để những kết quả này che mờ thực tế: “Khó khăn vẫn đang chờ đợi phía trước. Tôi biết điều đó vì tôi hiểu cầu thủ của mình, hiểu bóng đá và biết rằng Manchester United đang ở đâu trên hành trình này”.

Trận đấu với Arsenal vào giữa tuần sẽ là bài kiểm tra lớn nhất kể từ khi Amorim lên nắm quyền. Đối thủ của ông không chỉ là một đội bóng mạnh mẽ mà còn là minh chứng sống cho những gì bản thân muốn đạt được tại Man Utd.

Arsenal dưới thời Arteta đã tiến bộ vượt bậc. Họ không chỉ sở hữu những cầu thủ tài năng như Martin Odegaard hay Bukayo Saka mà còn có lối chơi linh hoạt và sáng tạo. “Arsenal bây giờ khác xa so với đội bóng tôi từng đối mặt cùng Sporting vào năm 2023. Lối chơi của họ biến hóa hơn, khó đoán hơn. Điều đó đòi hỏi chúng tôi phải chuẩn bị tốt nhất có thể”, Amorim nhận xét.

Dẫu vậy, chiến thắng trước Arsenal có thể mang lại nhiều hơn ba điểm. Nó sẽ là lời khẳng định rằng Amorim và Man Utd đang đi đúng hướng. Nhưng đồng thời, ông cũng cảnh báo: “Nếu thắng, chúng tôi phải giữ đôi chân trên mặt đất. Không thể để kỳ vọng bị đẩy lên quá cao khi hành trình vẫn còn rất dài”.

Ruben Amorim không chỉ đơn thuần đến để giải cứu Man Utd khỏi một mùa giải thất bại. Ông được kỳ vọng sẽ mang lại sự thay đổi mang tính cách mạng - từ cách đội bóng chơi, cách tuyển dụng cầu thủ, đến việc xây dựng một văn hóa chiến thắng bền vững.

Điều này đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn - điều mà Man Utd không phải lúc nào cũng dành cho các HLV của mình. Tuy nhiên, nếu Amorim có thể tiếp tục duy trì đà tiến bộ, ông có thể thuyết phục cả những người hoài nghi nhất rằng ông là người phù hợp để đưa CLB trở lại đỉnh cao.

Ruben Amorim đang đứng trước một trong những thử thách lớn nhất sự nghiệp. Hành trình của ông tại Old Trafford sẽ không dễ dàng, nhưng những tín hiệu đầu tiên cho thấy ông có đủ tài năng và bản lĩnh để đối mặt với áp lực.

Trận đấu với Arsenal sẽ là cột mốc quan trọng - không chỉ là cơ hội để Man Utd khẳng định sự trở lại, mà còn là thời điểm để Amorim chứng minh rằng ông có thể biến những lời hứa thành hiện thực.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.