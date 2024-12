Amorim đã đúng khi nói MU có nguy cơ xuống hạng

Khi Giám đốc Điều hành Omar Berrada của Manchester United gặp Amorim tại Lisbon vào tháng 11 để thuyết phục ông về làm việc tại Old Trafford, cuộc trò chuyện có lẽ xoay quanh những từ như "cải tổ" (Renovation), "phục hồi" (Restoration) và "tái thiết" (Re-build). Đó chính là nhiệm vụ mà ông được giao: khôi phục một câu lạc bộ từng lẫy lừng và đưa họ trở lại đỉnh cao.

Nhưng chỉ sau sáu tuần dẫn dắt, với năm thất bại trong bảy trận gần nhất, một từ bắt đầu bằng chữ "R" khác giờ đây đang bao trùm sự nghiệp của ông: "xuống hạng" (Relegation).

Tình hình của đội bóng hiện đã tồi tệ đến mức nào? Trong trận đấu ngày Boxing Day tại Anfield, các CĐV Man United trên mạng xã hội đã vui mừng khi Liverpool lội ngược dòng trước Leicester. Điều đó đồng nghĩa với việc Leicester vẫn xếp dưới Manchester United trên bảng xếp hạng. Điều đáng nói là sự nhẹ nhõm đó hoàn toàn chân thành, không hề mang tính mỉa mai.

Không ai có thể nói rằng Amorim không nhận thức rõ tình cảnh mà ông đang đối mặt. “Chúng tôi cần sống sót”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói sau thất bại 0-2 trước Wolves ở vòng 18 Premier League rạng sáng 27/12.

Nghe có vẻ nực cười khi một câu lạc bộ giàu có và danh tiếng như Manchester United lại đối mặt nguy cơ rớt hạng Premier League, nhưng chỉ cần nhìn vào màn trình diễn của họ trước Wolves, người hâm mộ sẽ hiểu sự lo lắng của ông là có cơ sở. Đó là một màn thể hiện yếu kém, bất lực và hoàn toàn thiếu sức sống.

Thay vì chiến đấu, họ hoàn toàn buông xuôi. Chữ "đáng cười" là từ chính xác để miêu tả tình cảnh này. Với những trận đấu sắp tới gặp Newcastle, Liverpool, và sau đó là trận đấu vòng ba FA Cup với Arsenal, có khả năng đội bóng của Amorim sẽ bị loại khỏi mọi đấu trường quốc nội trước ngày 12/1. Ngay cả người tiền nhiệm Erik ten Hag, dù thất bại nặng nề, cũng từng mang về vài danh hiệu trong thời gian cầm quân (dù ông hiếm khi nhắc đến chúng).

Amorim cũng không dám nghĩ đến việc thành công ở đấu trường châu Âu. Các đối thủ tại Europa League chắc chắn lên kế hoạch khai thác các tình huống cố định, bởi họ biết hàng phòng ngự của Manchester United hiện tại sẽ sụp đổ ngay khi phải đối mặt với một quả phạt góc nguy hiểm.

Rõ ràng, có rất nhiều điều khiến Amorim phải trăn trở khi ông cố gắng tìm cách xoay chuyển tình thế. Đặc biệt là khi nhìn vào đội hình hiện tại, nơi những tiền đạo không biết ghi bàn, các hậu vệ thì lỏng lẻo, và thủ môn lại thiếu sự chắc chắn như một tờ giấy ướt.

Vấn đề lớn nhất của Amorim là: Làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này với đội hình được đánh giá là tệ nhất của Manchester United trong 50 năm qua? Như Amorim đã thừa nhận trong buổi họp báo sau trận thua Wolves, lịch thi đấu dày đặc không cho phép ông có thời gian cải thiện đội bóng trên sân tập.

Tệ hơn nữa, ngay cả khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 đang cận kề, Amorim cũng không thể mua sắm để thoát khỏi khó khăn. Ông chắc hẳn rất muốn đưa Viktor Gyokeres từ Sporting về để giải quyết vấn đề ghi bàn, nhưng điều đáng buồn là Manchester United hiện không có tiền để chi tiêu.

Dưới sự quản lý yếu kém của gia đình Glazer, câu lạc bộ gánh chịu những khoản lỗ khổng lồ trong ba mùa giải gần đây. Và dù Sir Jim Ratcliffe có thể từng giúp đỡ tài chính trong quá khứ, các quy định mới về lợi nhuận và tính bền vững khiến ngân sách của CLB bị hạn chế đáng kể trong kỳ chuyển nhượng này.

Hơn thế nữa, Amorim cũng hiểu rằng sẽ chẳng có đội bóng nào sẵn sàng trả một khoản tiền hợp lý để mua những cầu thủ như Antony, Joshua Zirkzee, Tyrell Malacia, hay bất kỳ bản hợp đồng không thành công nào khác dưới thời Ten Hag.

Amorim buộc phải làm việc với những gì ông có. Khi nhìn vào lịch thi đấu đầy khắc nghiệt trước mắt, ông nhận ra rằng đây thực sự là một cuộc chiến trụ hạng. Và thật đáng tiếc, ông không thể đối đầu với Manchester City mỗi tuần để hy vọng vào một kỳ tích bất ngờ.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.