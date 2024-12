Amorim thừa nhận MU phải 'chiến đấu để sống sót'

HLV Ruben Amorim thẳng thắn thừa nhận đội bóng của ông “phải chiến đấu để sống sót” khi được hỏi về nguy cơ tụt sâu xuống nhóm cuối bảng Premier League sau trận thua 0-2 trước Wolves ở vòng 18 Premier League rạng sáng 27/12.

Man Utd một lần nữa để thủng lưới từ tình huống phạt góc, khi Matheus Cunha ghi bàn trực tiếp - lần thứ hai trong một tuần họ nhận bàn thua theo cách này. Chưa dừng lại ở đó, Cunha tiếp tục kiến tạo để Hwang Hee-chan ấn định chiến thắng, khiến đoàn quân của Amorim chìm sâu vào khủng hoảng.

Với 5 thất bại trong 7 trận gần nhất, Man Utd hiện chỉ còn cách nhóm xuống hạng 7 điểm, bằng với khoảng cách tới nhóm 6 đội dẫn đầu. Nhưng ở thời điểm này, Amorim khẳng định ông không nghĩ đến giấc mơ châu Âu khi phong độ của đội còn kém hơn nhiều đội phía dưới.

“Hiện tại, chúng tôi phải sống sót, giành chiến thắng khi có thể và tập trung xây dựng đội bóng”, Amorim nói khi được hỏi về nguy cơ rơi vào nhóm xuống hạng.

"Chúng tôi đã lường trước những khó khăn này ngay từ đầu khi quyết định đồng hành cùng đội. Một hành trình mới, đầy thử thách và không có nhiều thời gian chuẩn bị, đó là điều chúng tôi đã xác định. Nhưng bóng đá vốn là thế, có lúc lên, lúc xuống. Và chúng tôi sẽ luôn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng", thuyền trưởng Manchester United tiếp tục.

Khi được hỏi về khả năng giành vé dự cúp châu Âu, Amorim nhấn mạnh: “Không, lúc này không thể nghĩ đến điều đó. Chúng tôi cần cải thiện rất nhiều cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Hãy tập trung vào từng trận đấu, từng khoảnh khắc và tận dụng từng phút tập luyện để cải thiện đội bóng”.

“Các cầu thủ đang phải thay đổi hoàn toàn cách chơi, điều này thực sự khó khăn với họ. Với ban huấn luyện, việc truyền tải thông tin cũng áp lực. Khi không có kết quả tốt, niềm tin càng khó giữ vững. Nhưng chúng tôi phải tiếp tục. Đây là thời điểm khó khăn và chúng tôi cần tập trung vào trận đấu tiếp theo”, HLV Amorim nói thêm.

Man Utd sẽ đối đầu Newcastle vào ngày 31/12, tiếp đó là trận đại chiến với Liverpool. Tuy nhiên, họ sẽ không có sự phục vụ của đội trưởng Bruno Fernandes trong một trong hai trận đấu này, sau khi anh bị truất quyền thi đấu vì nhận hai thẻ vàng. Đây đã là lần thứ ba Fernandes bị đuổi mùa này, dù thẻ đỏ trực tiếp trước Tottenham đã được xóa, giúp anh tránh án phạt cộng dồn.

“Tôi luôn thất vọng khi cầu thủ bị thẻ đỏ, nhưng điều đó có thể xảy ra. Cậu ấy chỉ muốn tranh bóng, không cố ý phạm lỗi. Tuy nhiên, đối thủ chạm bóng trước và dẫn đến va chạm, điều này cũng là áp lực lớn với cậu ấy”, Amorim chia sẻ.

Trước Wolves, Marcus Rashford tiếp tục vắng mặt khi Amorim loại tiền đạo này khỏi danh sách thi đấu trận thứ tư liên tiếp.

“Lý do vẫn không thay đổi”, Amorim nói với Amazon Prime sau trận thua Wolves, nhắc đến việc Rashford công khai tuyên bố sẵn sàng đón nhận “thử thách mới”.

“Dù thắng hay thua, chúng tôi phải giữ sự chuyên nghiệp và tôi cần giữ lập trường của mình”, Amorim chia sẻ. “Khi thua trận, tôi càng phải mạnh mẽ hơn. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục với kế hoạch và ý tưởng của mình cho đến cuối cùng”.

Khi được hỏi liệu Rashford có thay đổi thái độ sau khi bị loại hay không, Amorim trả lời ngắn gọn: “Nếu cậu ấy không có mặt, bạn có thể tự đưa ra kết luận”.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.