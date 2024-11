Amorim coi chừng vỡ mộng ở Manchester United

Ngay khi chính thức đặt chân đến Old Trafford, Amorim sẽ đối mặt với một nhiệm vụ trực tiếp và rõ ràng, đó là đưa Manchester United trở lại thế cạnh tranh. Thách thức có vẻ nặng nề, nhưng không phải là điều quá xa vời.

Louis van Gaal từng thành công, với chiếc cúp FA năm 2016. Jose Mourinho cũng có được thành tích tương tự với League Cup và Europa League ngay mùa đầu tiên (2016/17), thậm chí về nhì Premier League vào năm 2018. Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt đội bóng vào chung kết Europa League và có mùa giải kết thúc ở vị trí thứ hai Premier League vào năm 2021. Mới nhất, Erik Ten Hag để lại dấu ấn mạnh mẽ khi đưa đội trở lại Champions League và đoạt FA Cup.

Sân Old Trafford sừng sững, cùng với nguồn lực tài chính dồi dào, là những lợi thế mà ít đội bóng nào có được. Mặc dù đang trải qua giai đoạn khó khăn, Manchester United vẫn là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới với bất kỳ cầu thủ nào, nhờ vào lịch sử hào hùng và tiềm năng phát triển. Với những điều kiện thuận lợi như vậy, đưa CLB trở lại đỉnh cao không phải là một nhiệm vụ bất khả thi đối với một HLV tài năng

Mỗi khi có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, Manchester United lại như được tiếp thêm một liều sinh lực mới. Van Gaal, Mourinho, Solskjaer và Ten Hag đều từng tạo ra những khởi đầu đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, thử thách thực sự nằm ở việc duy trì thành công và đưa đội bóng lên một tầm cao mới, cụ thể là chức vô địch Premier League.

Dường như, đây là bài toán quá khó đối với bất kỳ HLV nào tại Old Trafford trong thập kỷ qua. Vòng xoáy thất bại cứ lặp lại, khiến Manchester United mãi chìm trong sự nuối tiếc. Câu hỏi đặt ra là: Liệu “Quỷ đỏ” có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn này và một lần nữa thống trị bóng đá Anh?

Các HLV trước đây của Manchester United đều tiếp quản đội bóng trong tình thế tương tự hiện nay, với sự hào hứng sau khởi đầu đầy hứa hẹn dần chuyển sang bất ổn cho đến khi đội bóng tụt lại quá xa khỏi các ứng viên Premier League và Champions League. Amorim chắc chắn sẽ tạo nên sự lạc quan ngắn hạn. Bất kỳ HLV mới nào của “Quỷ đỏ” cũng đều được đón nhận với niềm tin và hy vọng như một làn gió mới, trong khi không cần quá nhiều công việc để đưa đội bóng đi lên ngay lập tức.

Điều làm công việc tại Manchester United trở nên hấp dẫn là những HLV hàng đầu châu Âu đều theo dõi các trận đấu của đội bóng trong 15 tháng qua và tin rằng họ có thể giúp dàn cầu thủ này chơi tốt hơn. Đội hình của Manchester United có những tài năng nổi bật nhưng chưa được dẫn dắt bởi một HLV đẳng cấp thế giới để phát huy tối đa khả năng của họ.

Thử thách thực sự của Amorim sẽ đến sau 18 tháng nữa - cũng là cột mốc mà những người tiền nhiệm từng ra đi với hy vọng có thêm thời gian và sự kiên nhẫn để hoàn thiện đội bóng. Đó sẽ là lúc mọi người có thể đánh giá liệu ông có đang xây dựng một đội bóng đủ mạnh để cạnh tranh danh hiệu hay không. Đây là tiêu chuẩn mà bất kỳ HLV nào của CLB phải đạt được, bởi đội bóng luôn bị đặt trong ánh nhìn và so sánh với các đội hàng đầu.

Niềm tin vào Mourinho, Solskjaer và Ten Hag dần mất đi khi các mùa giải trôi qua, bởi CLB vẫn còn cách rất xa tầm vóc của Man City. Người hâm mộ và giới truyền thông đều đưa ra nhận định rằng Manchester United luôn cần ít nhất 5 năm nữa để có thể đạt đến đẳng cấp của Man City.

Sẽ cần một thời gian để biết được liệu Amorim có thể thành công tại nơi những người tiền nhiệm thất bại hay không. Rõ ràng ông là một HLV tiềm năng được các CLB hàng đầu để ý trong một thời gian dài. Nhưng như bất kỳ cuộc bổ nhiệm nào, luôn có rủi ro khi một HLV đang nổi bước vào trải nghiệm đầu tiên với một trong những đội bóng lớn nhất thế giới.

Việc Manchester United bổ nhiệm một HLV mới chỉ 39 tuổi là quyết định táo bạo, với hy vọng rằng Amorim sẽ là “ngôi sao lớn tiếp theo” và sẽ tiếp bước những HLV người Bồ Đào Nha dẫn dắt bóng đá châu Âu, giống như Mourinho từng làm. Chiến thuật của Amorim, khi được đặt trong bối cảnh tầm nhìn dài hạn của Dan Ashworth và Jason Wilcox, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo, hứa hẹn đưa đội bóng đến những thành công mới trong tương lai. Cách xây dựng đội hình của Amorim thể hiện sự đồng điệu đáng kinh ngạc với triết lý bóng đá mà ban lãnh đạo mới đang theo đuổi, tạo nên một phong cách chơi bóng độc đáo và khó bị bắt bài.

Lý thuyết là vậy. Còn thực tế, chỉ có thời gian mới trả lời!

