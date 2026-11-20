Khai trương đầu tháng 11, khách sạn Amérys Phú Quốc hướng đến gia đình đa thế hệ, với dịch vụ cá nhân hóa từ đơn vị vận hành Private Palace Hotels & Resorts.

Theo nhà đầu tư, tỷ lệ đặt phòng tại Amérys Phú Quốc hiện đạt trên 70%. Nhân dịp khai trương, bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Khôi Nguyên (KNI), chủ đầu tư dự án, và ông Daniel Hutter, Giám đốc điều hành Tập đoàn Private Palace Hotels & Resorts khu vực Đức, đơn vị quản lý và vận hành khách sạn, chia sẻ về định hướng phát triển Amérys.

Khách sạn cho gia đình nhiều thế hệ

- Theo bà, thế mạnh của khách sạn Amérys Phú Quốc là gì?

- Phú Quốc có nhiều khách sạn lớn với thương hiệu nổi tiếng thế giới. Dù quy mô của Amérys khá nhỏ, chúng tôi tự hào khách sạn có điểm khác biệt riêng. Đây là nơi gia đình 2, 3, thậm chí 4 thế hệ đều có thể nghỉ dưỡng thoải mái nhờ nhu cầu được đáp ứng theo hướng cá nhân hóa, đồng thời có sự kết nối giữa các thế hệ. Chúng tôi đã tìm hiểu, tham quan nhiều nơi trên thế giới và chính từ hoàn cảnh, nhu cầu của gia đình mình mới nảy ra ý tưởng xây dựng khách sạn phục vụ gia đình có con nhỏ, có người lớn tuổi, gia đình đa thế hệ. Chúng tôi xem đây là thế mạnh của Amérys.

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Chủ tịch HĐQT KNI.

- Nếu giới thiệu ngắn gọn về khách sạn bằng 3 từ, bà sẽ chọn những từ nào?

- Trân trọng, thấu hiểu và kết nối. Trước hết là trân trọng mọi thành viên trong gia đình, từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi. Chúng tôi cũng thấu hiểu nhu cầu của gia đình đa thế hệ với nhiều lứa tuổi khác nhau, từ đó thiết kế và cung cấp dịch vụ phù hợp, chu đáo đến từng chi tiết cho mỗi thành viên. Cuối cùng là kết nối, khi các gia đình đến đây sẽ tìm thấy môi trường để các thành viên gắn bó với nhau trong không gian sinh hoạt thân thiện, ấm áp tình cảm gia đình.

- Vì sao KNI quyết định đầu tư vào lĩnh vực khách sạn, vốn hoàn toàn mới với tập đoàn? Theo bà, tiềm năng phát triển của ngành dịch vụ này tại Phú Quốc như thế nào?

- Dù lần đầu bước chân vào lĩnh vực khách sạn, chúng tôi quyết định làm dự án Amérys từ mong muốn phát triển hệ sinh thái của KNI. Trước đây, chúng tôi chỉ làm giáo dục và thời gian qua đã bắt tay vào mảng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Khách sạn là điểm kết nối quan trọng, là mảnh ghép hoàn thiện hệ sinh thái mà chúng tôi hướng đến, gắn kết giáo dục, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và vui chơi, nghỉ dưỡng cho gia đình.

Tôi cho rằng thị trường khách sạn nghỉ dưỡng, đặc biệt ở Phú Quốc, vẫn còn nhiều tiềm năng. Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung đang vươn lên thành điểm đến quan trọng với khách du lịch quốc tế. Phú Quốc giờ đây đã có tên trên bản đồ du lịch thế giới, hấp dẫn cả khách nước ngoài lẫn khách trong nước. Chúng tôi kỳ vọng nhiều vào dự án đầu tay này.

Khách sạn Amérys Phú Quốc chính thức hoạt động từ đầu tháng 11.

- Với slogan “Phát triển bền vững vì con người”, hệ sinh thái của KNI hoàn thiện hơn với dự án khách sạn này. Bà có thể chia sẻ về dự án đầu tư tiếp theo của KNI?

- Thời gian tới, KNI sẽ tiếp tục phát triển mô hình khách sạn gia đình Amérys ở nhiều nơi tại Việt Nam. Gần nhất, chúng tôi dự kiến xây dựng khu resort nghỉ dưỡng tại Đà Lạt hoặc Sa Pa. Đã có khách sạn ở biển thì sẽ có ở núi. Hy vọng dự án sớm được triển khai.

Dịch vụ cá nhân hóa từ đơn vị vận hành châu Âu

- Ông nhận xét thế nào về khách sạn Amérys Phú Quốc?

- Tôi nghĩ khách sạn có nhiều lợi thế. Trước hết, cơ sở vật chất có độ hoàn thiện cao, thiết kế sang trọng với một vài điểm nổi bật. Đó là mảng ẩm thực (F&B) với nhà hàng hải sản và nhà hàng phục vụ cả ngày. Khu spa có quy mô lớn, cho thấy sự chú trọng vào sức khỏe và thư giãn. Bên cạnh đó là khu vui chơi trẻ em (kids club) và khu vực tầng trệt, tôi nghĩ đây là yếu tố tạo nên dấu ấn riêng cho khách sạn, trong khi mức giá vẫn cạnh tranh. Vì vậy, tôi cho rằng đây là tổ hợp dịch vụ đáng chú ý.

Ông Daniel Hutter, Giám đốc điều hành Tập đoàn Private Palace Hotels & Resorts khu vực Đức.

- Ông có thể chia sẻ thêm về dịch vụ quản lý và vận hành theo tiêu chuẩn châu Âu của Private Palace Hotels?

- Private Palace Hotels có truyền thống lâu đời trong ngành khách sạn và là doanh nghiệp gia đình. Hôm nay tôi đại diện cho gia đình mình, những người đã có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Vì thế, chúng tôi tận tâm mang đến dịch vụ cá nhân hóa, đem lại nguồn kiến thức sâu rộng về giá trị kinh tế lẫn dịch vụ chăm sóc khách hàng. Chúng tôi rất vui khi được hợp tác với gia đình đối tác là KNI và tin rằng 2 bên sẽ cùng nhau đạt được nhiều thành tựu.

- Điều gì ở KNI khiến ông và Private Palace Hotels ấn tượng?

- Tôi nghĩ điều đặc biệt ngay từ những ngày đầu là sự tập trung của KNI vào chất lượng, sự sang trọng và đặt khách hàng làm trung tâm. Một điều nữa tôi muốn nhắc đến là mô hình doanh nghiệp gia đình. Chúng tôi có chung hệ giá trị ngay từ đầu. Trong nhiều thập kỷ, chúng tôi nỗ lực xây dựng một di sản. KNI cũng đang kiến tạo một di sản thực thụ, truyền nối từ thế hệ cha mẹ sang con cái và các thế hệ tiếp theo. Cả 2 bên đều chia sẻ giá trị này, hướng đến các mối quan hệ bền vững và giá trị lâu dài cho cộng đồng cũng như cho gia đình mình.