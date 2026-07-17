Rooftop Hai Bar Đồng Khởi mở cửa với 23 ly cocktail kể chuyện 3 miền

Tại Đồng Khởi, không gian hội nghị và sự kiện Summit cùng quán bar tầng thượng Hai Bar đánh dấu bước chuyển mình của khách sạn Sheraton Saigon sau 23 năm hiện diện ở TP.HCM.

Ngày 26/6, Sheraton Saigon Grand Opera Hotel giới thiệu diện mạo mới của Tầng 23 trong sự kiện ra mắt “High above Saigon - Thăng hoa trên tầng cao thành phố”.

Tầng 23 là điểm đến trên tầng cao của khách sạn, tọa lạc ở trục đường Đồng Khởi. Nơi đây quy tụ 3 trải nghiệm: Altitude 23 (không gian tiệc mừng), Summit (không gian hội nghị và sự kiện cao nhất tại Đồng Khởi) và Hai Bar (quán bar tầng thượng cao nhất ở Đồng Khởi).

Một điểm đến, ba trải nghiệm

Thực tế, cuộc họp ngày nay không còn gói gọn trong phòng hội nghị và buổi gặp gỡ sau giờ làm việc không dừng lại ở ly cocktail. Doanh nghiệp, du khách quốc tế và cộng đồng địa phương mong muốn tìm kiếm điểm đến có thể đồng hành cùng nhiều nhu cầu trong hành trình liền mạch - từ hội họp, tổ chức sự kiện đến gặp gỡ và thư giãn.

Từ định hướng đó, Sheraton Saigon Grand Opera Hotel tái định hình tầng 23 như hệ sinh thái trải nghiệm trên tầng cao - nơi công việc, kết nối và phong cách sống tiếp nối tự nhiên trong cùng địa chỉ.

Sự kiện ra mắt diện mạo mới của tầng 23 đánh dấu cột mốc phát triển của Sheraton Saigon Grand Opera Hotel.

Vừa được nâng cấp tại tầng 23, Summit được định vị là không gian hội nghị và sự kiện cao nhất ở Đồng Khởi. Summit là sự kết hợp của không gian riêng tư, ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn đường chân trời, với góc toàn cảnh nhìn ra phố đi bộ Nguyễn Huệ, tòa Bitexco.

Với khả năng bố trí linh hoạt và hệ thống dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế của Sheraton, Summit phù hợp để tổ chức hội nghị doanh nghiệp, cuộc họp cấp cao, đoàn khách quốc tế, sự kiện ra mắt sản phẩm…

Trong khi đó, Hai Bar được định vị là quán bar tầng thượng cao nhất tại Đồng Khởi. Tên gọi Hai Bar mang 3 tầng ý nghĩa: “Hai, Ba” - con số 23 trong tiếng Việt; “High Bar” - cảm giác đứng trên tầng cao thành phố; và 23 - số thứ tự tầng lầu nơi quán tọa lạc.

Từ hoàng hôn đến khi thành phố lên đèn, Hai Bar mang đến trải nghiệm thưởng thức cocktail giữa trung tâm TP.HCM.

Mở cửa từ 17h hàng ngày, Hai Bar là điểm đến sống động khi kết hợp không gian mở, làn gió tự nhiên và tầm nhìn hướng ra Nhà hát Thành phố, nhà thờ Đức Bà, sông Sài Gòn và cầu Ba Son. Trải nghiệm tại Hai Bar được dẫn dắt bởi bộ sưu tập 23 ly cocktail đặc trưng tạo nên “bản đồ hương vị” của Việt Nam - chế tác từ nguyên liệu bản địa, rượu ngâm ủ tại chỗ và kỹ thuật pha chế đương đại.

Hai Bar là quán bar tầng thượng cao nhất tại Đồng Khởi.

Ông Shardul Kulkarni, Giám đốc bộ phận Ẩm thực, chia sẻ: “Không gian đẹp chỉ là khởi đầu. Điều khiến một buổi tiệc thành dịp đáng nhớ nằm ở cách chúng tôi phục vụ và những món ăn đặt lên bàn. Bên cạnh đó, sự kiện của khách hàng không cần khép lại khi cuộc họp kết thúc. Bạn có thể tổ chức buổi làm việc tại Summit, rồi khi mặt trời bắt đầu xuống, chỉ vài bước chân là đến tầng thượng với ly cocktail và chiêm ngưỡng đường chân trời”.

Hoàn thiện hệ sinh thái tầng 23, Altitude 23 là không gian thân mật cho tiệc cưới và các dịp riêng tư. Sở hữu diện tích 260 m2, Altitude 23 đón tối đa 150 khách tiệc bàn tròn, 150 khách tiệc cocktail hoặc 200 khách theo kiểu rạp hát.

Altitude 23 sở hữu tầm nhìn toàn cảnh thành phố.

Bên cạnh đó, Altitude 23 cũng là nơi chứa nhiều ký ức của tầng 23. Không gian này từng được biết đến với tên gọi Night Spot - hộp đêm nổi tiếng trong những năm đầu của khách sạn. Di sản ấy được tái sinh trong chương mới, trở thành không gian cho buổi giao lưu, tiệc cưới và hội họp trên tầng cao.

Góc nhìn thăng hoa mở ra từ tầng 23

Tại sự kiện, ông Julian Wong, Tổng giám đốc của Sheraton Saigon Grand Opera Hotel, chia sẻ về màn tái định vị: “Khách hàng ngày nay không còn tìm kiếm không gian phục vụ mục đích đơn lẻ, mà mong muốn điểm đến có thể đồng hành với nhiều nhu cầu trong cùng hành trình. Với tầng 23, chúng tôi kiến tạo hệ sinh thái trải nghiệm trên tầng cao - nơi một cuộc họp có thể tiếp nối bằng buổi tiệc, và cuộc gặp gỡ đối tác khép lại bằng phút giây thư giãn bên đường chân trời”.

Tầng 23 kiến tạo hệ sinh thái trải nghiệm trên tầng cao của Sheraton Saigon Grand Opera Hotel.

Sự ra mắt của tầng 23 là dấu mốc thứ 3 trong chuỗi đổi mới của Sheraton Saigon Grand Opera Hotel trong chưa đầy một năm.

Tháng 9/2025, khách sạn giới thiệu tòa tháp Grand Opera Tower gồm 120 phòng và suite được nâng cấp. Tháng 5/2026, Sheraton Saigon trở thành khách sạn đầu tiên của Marriott International tại Việt Nam đạt chứng chỉ LEED Gold - một trong những chuẩn mực vận hành bền vững khắt khe hàng đầu thế giới.

3 dấu mốc - Grand Opera Tower, chứng chỉ LEED Gold và tầng 23 - phác họa chân dung khách sạn 23 năm tuổi không ngừng tự làm mới, luôn cố gắng nâng tầm trải nghiệm lưu trú và vận hành có trách nhiệm với môi trường.

Độc giả liên hệ và đặt sự kiện qua sheratonsaigon@sheraton.com hoặc hotline 02838272828. Ngoài ra, khách hàng có thể xem thêm thông tin tại website, khám phá ẩm thực và các trang mạng xã hội như Instagram Hai Ba, LinkedIn hoặc YouTube.