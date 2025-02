Amad Diallo nghỉ hết mùa

Theo The Athletic, cầu thủ trẻ Bờ Biển Ngà gặp vấn đề trong buổi tập gần đây và dự kiến phải ngồi ngoài ít nhất 3 tháng. Đây là tổn thất lớn cho "Quỷ đỏ" cũng như HLV Ruben Amorim, khi Diallo đang được kỳ vọng có nhiều đóng góp hơn trong giai đoạn quan trọng này.

Việc Diallo vắng mặt là một cú sốc lớn cho cả cá nhân cầu thủ lẫn Amorim. Từ một nhân tố phụ dưới thời Erik ten Hag, Diallo vươn lên thành trụ cột trong hệ thống mới của Amorim, thậm chí còn được thưởng hợp đồng mới kéo dài 5 năm rưỡi với mức lương khoảng 100.000 bảng/tuần.

Ngôi sao người Bờ Biển Ngà ghi 6 bàn trong 14 trận gần nhất, bao gồm những pha lập công quan trọng vào lưới Man City, Liverpool và một cú hat-trick trong màn lội ngược dòng trước Southampton.

Diallo vắng mặt khiến đội chủ sân Old Trafford rơi vào tình thế thiếu hụt trầm trọng ở vị trí chạy cánh, nhất là sau khi Marcus Rashford và Antony đều rời đi theo dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025.

Mọi thứ trở nên khó khăn với MU khi Kobbie Mainoo cũng dính chấn thương phải nghỉ nhiều tuần, còn Manuel Ugarte và Toby Collyer cũng chưa hẹn ngày trở lại. HLV Amorim có thể phải sử dụng Christian Eriksen hoặc Casemiro để trám vào tuyến giữa ở trận đấu với Spurs. Ngoài ra, tài năng trẻ Jack Moorhouse có thể được điền tên vào danh sách thi đấu.

Trước đó, MU phải đối mặt với danh sách "bệnh binh" khá dài bao gồm Lisandro Martinez, Luke Shaw, Mason Mount và Jonny Evans.

Khi được hỏi về tình hình đội bóng, Amorim chia sẻ đầy lo lắng: "Mọi thứ vẫn ổn cho đến hai ngày trước, rồi chúng tôi gặp vài vấn đề. Không ai kịp bình phục, thậm chí còn có thêm những ca chấn thương mới. Một cầu thủ đang bị ốm, và chúng tôi sẽ chờ xem đội hình thế nào vào cuối tuần".

MU hiện đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ giành được 29 điểm sau 24 trận. Tình hình của Spurs cũng không khá hơn khi đứng ngay phía sau với 27 điểm.

