Alcaraz nắm quyền tự quyết trở lại số một thế giới

Carlos Alcaraz bước vào US Open 2025 với tâm thế đặc biệt: chỉ cần một cú bứt phá tại Flushing Meadows, anh hoàn toàn có thể trở lại ngôi số 1 thế giới sau hai năm vắng bóng.

Carlos Alcaraz là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch US Open 2025.

Tay vợt 22 tuổi vừa đăng quang Cincinnati Masters 1000 theo kịch bản ít ai ngờ tới. Trong trận chung kết, Jannik Sinner buộc phải bỏ cuộc khi đang bị dẫn 0-5 ở set đầu vì gặp vấn đề sức khỏe.

Dù chiến thắng đến trong sự tiếc nuối, kết quả vẫn mang lại cho Alcaraz lợi thế lớn: anh rút ngắn khoảng cách trên bảng xếp hạng ATP với chính Sinner xuống còn 1.890 điểm.

Điểm mấu chốt nằm ở thành tích mùa trước. Tại US Open 2024, Sinner vô địch và giữ 2.000 điểm, trong khi Alcaraz chỉ dừng bước ở vòng hai với 45 điểm. Điều đó có nghĩa: bất kỳ chiến thắng nào cũng giúp Alcaraz cộng điểm, còn Sinner sẽ chịu áp lực buộc phải bảo vệ trọn vẹn danh hiệu.

Kịch bản rõ ràng nhất: nếu Alcaraz vô địch Grand Slam thứ sáu trong sự nghiệp, anh sẽ chắc chắn đòi lại ngôi số 1, bất kể Sinner tiến sâu ra sao.

Quan trọng hơn, Alcaraz đang đạt phong độ ấn tượng nhất mùa giải. Anh lọt vào cả bảy trận chung kết gần nhất, thể hiện sự ổn định đáng nể. Ngược lại, Sinner phải đối diện câu hỏi về thể lực sau khi rút lui ở Cincinnati, dù nguyên nhân không phải chấn thương nghiêm trọng.

Kể từ khi mất ngôi số 1 vào tay Novak Djokovic vào tháng 9/2023, Alcaraz vẫn chưa trở lại đỉnh cao bảng xếp hạng. Giờ đây, New York - nơi anh từng lần đầu tiên chạm tay vào ngôi vương ATP - tiếp tục mở ra cơ hội để viết tiếp hành trình lịch sử. Với Cincinnati vừa bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu, Alcaraz đang hướng đến mảnh ghép quan trọng nhất: chiếc cúp US Open và tấm vé trở lại vị trí tay vợt số 1 thế giới.