Alcaraz bỏ túi bao nhiêu với chức vô địch Cincinnati

Carlos Alcaraz một lần nữa khẳng định vị thế số một thế giới khi bước lên ngôi vô địch Cincinnati Masters 1000, sau khi Jannik Sinner buộc phải bỏ dở trận chung kết.

Carlos Alcaraz vô địch Cincinnati Masters 1000.

Chức vô địch không chỉ mang về cho tay vợt 22 tuổi thêm 1.000 điểm trên bảng xếp hạng ATP, mà còn khoản thưởng hậu hĩnh trị giá 960.258 euro.

Ở chiều ngược lại, Sinner ngậm ngùi về nhì với phần thưởng 510.618 euro cùng 650 điểm Race 2025. Đây là phần an ủi cho tay vợt người Italy, người vốn đã bỏ lỡ nhiều giải đấu mùa này do án phạt liên quan đến doping.

Nhờ danh hiệu tại Ohio, Alcaraz nâng tổng số tiền thưởng mùa giải 2025 lên mức 9,59 triệu euro, tiếp tục dẫn đầu toàn tour. Trong khi đó, Sinner dẫu chỉ tham dự vỏn vẹn sáu giải đấu, vẫn kịp tích lũy 8,22 triệu - con số cho thấy tài năng và sức hút đặc biệt của anh.

Với chiến thắng này, Alcaraz không chỉ củng cố ngôi đầu về điểm số và tiền thưởng, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ trước thềm giai đoạn nước rút của mùa giải: anh đang là kẻ thống trị mới của quần vợt thế giới.