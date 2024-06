Alaba cùng tuyển Áo tham dự EURO

Theo Diario AS, HLV trưởng ĐT Áo, Ralf Rangnick, đã đưa ra lời đề nghị Alaba đi cùng đội bóng với vai trò trợ lý để tư vấn, hỗ trợ cho đội bóng. Đây được xem là sự tri ân và tôn trọng của HLV Rangnick và các cầu thủ Áo dành cho người đội trưởng của họ.

Cựu cầu thủ Bayern Munich hiểu rằng ĐT Áo phải rơi vào một bảng đấu rất khó khăn khi họ phải đối đầu với 3 đội bóng mạnh Pháp, Ba Lan và Hà Lan. Chính vì vậy, dù không thi đấu, Alaba vẫn sẽ là nguồn động lực lớn cho các đồng đội trên sân. Với kinh nghiệm thi đấu dày dặn của mình, trung vệ 31 tuổi có thể truyền đạt và giúp ích cho đội bóng.

Tuy nhiên, Alaba sẽ phải đi cùng một số nhân viên vật lý trị liệu của Real Madrid để đảm bảo tiến trình hồi phục chấn thương của hậu vệ này. “Los Blancos” lo ngại rằng việc tham dự EURO sẽ trì hoãn thời gian trở lại sân cỏ của anh.

Alaba gặp chấn thương nặng trong trận đấu với Villarreal ở vòng 17 La Liga mùa giải 2023/24. Anh bị đứt dây chằng chéo trước và phải nghỉ thi đấu hết mùa giải. Thậm chí, trung vệ này cũng không thể kịp bình phục để thi đấu cho ĐT Áo tại EURO 2024.

ĐT Áo vừa có chiến thắng 2-1 trước Serbia trong trận giao hữu rạng sáng 5/6 (giờ Hà Nội). Đêm 8/6 tới, Marcel Sabitzer cùng các đồng đội sẽ có trận giao hữu cuối cùng với Thụy Sĩ trước khi đá trận ra quân tại EURO 2024. Tại Đức, thầy trò HLV Rangnick nằm ở bảng D và sẽ lần lượt đối đầu với Pháp (18/6), Ba Lan (21/6) và Hà Lan (25/6).

