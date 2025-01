Al Hilal lên kế hoạch thay Neymar

Hiện tại, đôi bên không có dấu hiệu nào cho thấy việc gia hạn hợp đồng sẽ diễn ra. Tiền đạo người Brazil thậm chí có thể đưa ra quyết định về tương lai ngay trong tháng này.

Theo AS, Neymar đã nhận nhiều lời đề nghị trong những ngày qua, trong đó nổi bật là Inter Miami (MLS) và Santos (Brazil). Nếu đến Inter Miami, Neymar có thể tái hợp với nhiều đồng đội cũ tại Barcelona như Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets hay Jordi Alba. Trong khi đó, Santos là đội bóng làm nên tên tuổi của anh trước khi sang châu Âu.

Al Hilal thất bại trong canh bạc Neymar khi bỏ ra đến 90 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ từ PSG. CLB Saudi Arabia cũng phải trả mức lương lên tới 100 triệu euro mỗi mùa trong vòng 2 năm. Đổi lại, Neymar đóng góp ít ỏi khi chỉ ra sân 7 lần trong hơn một năm rưỡi qua.

AS ước tính mỗi lần Neymar ra sân khiến Al Hilal tiêu tốn khoảng 56 triệu euro. Tờ Athletic nhận định ngắn gọn về tình cảnh của Neymar tại Al Hilal: "Nhiều hứa hẹn, nhiều nụ cười trước ống kính, nhưng rất ít đóng góp".

Để thay thế Neymar, Al Hilal dành sự quan tâm đến tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool. Ban lãnh đạo CLB từng nhắm đến chân sút người Ai Cập trong nhiều năm nhưng chưa thể thuyết phục anh gia nhập. Với việc hợp đồng với Liverpool sẽ hết hạn vào cuối mùa này, khả năng Salah rời Premier League có thể xảy ra.

Bản thân Salah cũng khẳng định sẽ rời Liverpool sau mùa giải này vì "không có tiến triển" trong việc gia hạn hợp đồng. Tiền đạo người Ai Cập bày tỏ khát khao chinh phục danh hiệu Premier League lần cuối trong màu áo Liverpool.

Về phía Al Hilal, đội đã chứng minh khả năng cạnh tranh cho những danh hiệu mà không cần Neymar. Đội bóng này đã giành chức vô địch Saudi Pro League mùa giải 2023/24, đoạt Cúp Nhà vua Saudi Arabia và vào đến bán kết AFC Champions League.

Tháng trước, Al Hilal đã thanh lý trung vệ Kalidou Koulibaly để nhường suất ngoại binh cho Neymar trong phần còn lại của mùa giải. Đội bóng Saudi Arabia đang trao thêm cơ hội chứng tỏ bản thân cho chân sút này.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.