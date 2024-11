Al Hilal hết kiên nhẫn với Neymar?

Ngày 6/11, ký giả Brunor Andrade của UOL Esporte đưa tin ban lãnh đạo CLB Al Hilal đang cân nhắc việc chấm dứt hợp đồng của Neymar vào tháng Giêng năm 2025. Đội bóng lo ngại vấn đề thể chất của Neymar sau khi tiền đạo người Brazil dính một chấn thương mới, ở cuộc đụng độ Esteghlal tại AFC Champions League Elite hôm 5/11.

Trước đó, truyền thông Saudi Arabia cho biết Al Hilal dự định không đăng ký Neymar cho giai đoạn hai của mùa giải 2024/25. Hợp đồng của cựu sao PSG với nhà đương kim vô địch Saudi Pro League có thời hạn đến tháng 6 năm 2025. Nếu tiếp tục không được đăng ký cho nửa sau mùa này, việc Al Hilal sớm giải phóng hợp đồng cho Neymar là động thái hợp lý nhằm giảm tải quỹ lương.

Nếu Neymar rời Al Hilal ngay tháng Giêng năm 2025, đội bóng quê hương Santos là một điểm đến khả thi. Ngoài ra, viễn cảnh siêu sao người Brazil đến Inter Miami để tái hợp cùng Messi và Suarez cũng được nhiều hãng truyền thông đồn đoán.

Neymar vừa bình phục chấn thương ở đầu gối trái hồi cuối tháng 10. Siêu sao người Brazil kịp thi đấu hơn 10 phút cuối trận gặp Al Ain, sau đó thêm 29 phút ở chiến thắng trước Esteghlal hôm 5/11, rồi lại dính chấn thương cơ ở đùi phải.

“Tôi không biết cậu ấy sẽ không thể tập luyện trong bao lâu, nhưng ít nhất là hai tuần", HLV trưởng Jorge Jesus của Al Hilal chia sẻ hôm 5/11.

Gia nhập Al Hilal với giá 90 triệu euro hồi tháng 8 năm 2023, đến nay Neymar mới chỉ ra sân thi đấu 7 trận, có 1 bàn thắng và 3 kiến tạo. Trong hơn một năm tiền đạo Brazil nghỉ dưỡng thương, Al Hilal vẫn trình diễn sức mạnh áp đảo, khi giành chức vô địch Saudi Pro League, King Cup và Siêu Cup Arab Saudi mùa giải 2023-2024.

Mùa này, Mitrovic và các đồng đội đang dẫn đầu Saudi Pro League và vòng bảng AFC Champions League Elite 2024/25.

