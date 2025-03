AI tích hợp trong Galaxy S25 series - trợ lý đắc lực của người dùng

Tại cửa hàng trải nghiệm, khách tham quan được hướng dẫn khám phá nhiều khu vực, đại diện cho cách ứng dụng AI trên Galaxy S25 series. Ở “New way to get things done”, người dùng ra lệnh bằng giọng nói để smartphone hỗ trợ tìm kiếm thông tin, tổng hợp nội dung, lưu ghi chú hoặc chia sẻ nhanh chóng với bạn bè. Tiếp tục hành trình, tại “New way to learn”, khách tham quan được nhân viên giới thiệu tính năng tìm kiếm bằng hình ảnh, âm nhạc.. hay tóm tắt nội dung video dài trên YouTube sau một lần chạm.