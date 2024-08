'Ai sợ thì đi về' là gì?

Tại chương trình Những Thành Phố Mơ Màng diễn ra hồi tháng 7, rapper MCK xuất hiện với diện mạo ấn tượng, với cổ đeo vòng choker da và lông mày được cạo sạch.

Trước khi trình diễn ca khúc mới Phong Cách, rapper Gen Z đã hô lên "Phía sau nhảy mạnh lên! Ai sợ thì đi về!" nhằm khuấy động khán giả. Đoạn video ghi lại cảnh này bất ngờ vượt ra khỏi khuôn khổ chương trình, lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội.

Giới trẻ nhiệt tình hưởng ứng câu nói này bằng các clip ngắn hài hước nhằm mô phỏng lại trang phục biểu diễn, cũng như dùng bộ lọc để khiến cặp lông mày "biến mất" giống MCK.

Một số khác nhại lại câu nói "Ai sợ thì đi về" như một cách thể hiện sự tự tin, không quan tâm đến ý kiến trái chiều trước một sự việc "khó đỡ". "Phong cách" cũng trở thành từ ngữ phổ biến trong các bài đăng nơi người trẻ khoe những bộ cánh thời trang ấn tượng.

Cùng thời điểm câu nói "Ai sợ thì đi về" thịnh hành, cụm từ "Sống chung với MCK" cũng bất ngờ thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Cụ thể, một tài khoản đã nhầm nghệ danh MCK thành từ viết tắt của "mẹ chồng". Từ đây, cộng đồng mạng biến tấu tên của bộ phim truyền hình nổi tiếng Sống chung với mẹ chồng thành "Sống chung với MCK", đi kèm là những câu thoại chế hài hước như "Nhà tôi thật vô phúc khi có con dâu 'phong cách' như chị".

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.