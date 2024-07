Ai sẽ đăng quang Mr World Vietnam 2024?

Trước chung kết Mr World Vietnam 2024 (Nam vương Thế giới Việt Nam), các ứng viên mạnh đã lộ diện. Nguyễn Hồng Hà được đánh giá cao kỹ năng thuyết trình, hùng biện, là thí sinh chiến thắng Head to head Challenge - phần thi quan trọng, góp phần lớn vào tổng điểm cuối cùng. Do đó, nhiều khả năng tên anh sẽ xuất hiện ở top cao. Thí sinh 27 tuổi, tốt nghiệp ngành Logistics and Supply Chain Management tại Đại học Quốc tế. Anh có bằng IELTS 7.5 và hiện là thầy giáo dạy tiếng Anh.