Ai là Satoshi không còn quan trọng

Kết thúc hành trình truy tìm, tác giả nhận ra có thể không bao giờ biết một cách chắc chắn Nakamoto là ai. Bí ẩn lớn cuối cùng vẫn ở đó nhưng điều này không còn quan trọng.

Ralph Merkle từng thử mô tả tại sao những người làm kỹ thuật lại say mê Bitcoin đến vậy, và họ gọi nó là "ví dụ đầu tiên của một dạng sống mới".

Nó trú ngụ trên Internet, nó chi trả cho người dùng để duy trì sự sống, nó miễn nhiễm với sự thay đổi, biến chất hay sự ngăn chặn. Bất cứ ai cũng có thể chạy phần mềm của nó. Bất cứ ai cũng có thể thấy nó làm gì và hoạt động thế nào. "Nếu chiến tranh hạt nhân phá hủy một nửa hành tinh của chúng ta, nó sẽ tiếp tục sống, không bị tổn hại", Merkle viết. "Nó sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ của mình, tiếp tục trả tiền cho mọi người để giữ cho nó tồn tại".

Andreas Antonopoulos, tác giả của cuốn sách Mastering Bitcoin (Làm chủ Bitcoin), đã ví nó như "một con chuột cống". Nick Szabo và Elaine Ou, trong những năm gần đây, đã làm việc để tạo khả năng miễn nhiễm cho Bitcoin ngay cả khi internet thất thủ. Vào năm 2016, trước lời đe dọa cấm tiền điện tử của Trung Quốc, Ou đã được truyền cảm hứng, và cô cùng Szabo bắt đầu thử nghiệm mở rộng mạng lưới Bitcoin bằng cách dùng sóng vô tuyến từ đài phát thanh nghiệp dư.

Blockchain là vĩnh cửu. Sau khi Len Sassaman qua đời, bạn bè đã nhúng vào một giao dịch Bitcoin một bức chân dung bằng ký tự ASCII khuôn mặt có râu của anh cùng dòng chữ "LEN 'rabbi' SASSAMA 1980-2011 Len là bạn chúng tôi. Một trí tuệ lỗi lạc, một tâm hồn nhân hậu, và một kẻ mưu mô xảo quyệt". Giao dịch đó đã trở thành một phần của Khối 138725, có nghĩa là nó sẽ tồn tại trong blockchain chừng nào blockchain còn tồn tại, với các bản sao trên mọi máy tính tạo nên mạng lưới.

Với tư cách là một dự án không tưởng, Bitcoin, giống như tất cả các dự án không tưởng khác, chưa bao giờ có cơ hội thành công. Sự kỳ diệu và hoang dã của nó đang phai mờ dần. Nhưng với tư cách là một loại tài sản mới, nó đã chứng tỏ được sự bền bỉ. Vào tháng 3 năm 2024, giá của nó một lần nữa tăng lên, đạt mức cao kỷ lục mới trên 73.000 đô-la vào tháng 3 năm 2024. Hiện tại, Fidelity khuyên các nhà đầu tư cá nhân nên phân bổ một phần nhỏ tài sản vào tiền mã hóa. Hơn nữa, công nghệ blockchain được xem là điều tất yếu phải xảy ra, và phạm vi sáng tạo mà nó tạo ra vẫn còn hết sức hấp dẫn.

Satoshi Nakamoto là một thực thể mà người đứng sau cái tên ấy không bao giờ có thể sánh bằng. Đó là một cái tên và một ý tưởng thuần túy; và vì không bị gánh nặng bởi một cơ thể hay một quá khứ hữu hạn, nó sẽ tồn tại mãi mãi.