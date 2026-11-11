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Truy tìm Satoshi

Satoshi Nakamoto, "cha đẻ" Bitcoin là ai? Đây vẫn là một trong những bí ẩn chưa có lời giải lớn nhất. Satoshi Nakamoto chỉ để lại những dấu vết nhạt nhòa giúp người ta phỏng đoán thân phận thật của mình. Lần theo những dấu vết đó, cuốn sách này chưa đưa ra kết luận, nhưng giúp người đọc suy ngẫm về hành trình của Satoshi.

Công nghệ Tri thức công nghệ

Ai là Satoshi không còn quan trọng

  • Thứ tư, 11/11/2026 07:47 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Kết thúc hành trình truy tìm, tác giả nhận ra có thể không bao giờ biết một cách chắc chắn Nakamoto là ai. Bí ẩn lớn cuối cùng vẫn ở đó nhưng điều này không còn quan trọng.

Ralph Merkle từng thử mô tả tại sao những người làm kỹ thuật lại say mê Bitcoin đến vậy, và họ gọi nó là "ví dụ đầu tiên của một dạng sống mới".

Nó trú ngụ trên Internet, nó chi trả cho người dùng để duy trì sự sống, nó miễn nhiễm với sự thay đổi, biến chất hay sự ngăn chặn. Bất cứ ai cũng có thể chạy phần mềm của nó. Bất cứ ai cũng có thể thấy nó làm gì và hoạt động thế nào. "Nếu chiến tranh hạt nhân phá hủy một nửa hành tinh của chúng ta, nó sẽ tiếp tục sống, không bị tổn hại", Merkle viết. "Nó sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ của mình, tiếp tục trả tiền cho mọi người để giữ cho nó tồn tại".

Andreas Antonopoulos, tác giả của cuốn sách Mastering Bitcoin (Làm chủ Bitcoin), đã ví nó như "một con chuột cống". Nick Szabo và Elaine Ou, trong những năm gần đây, đã làm việc để tạo khả năng miễn nhiễm cho Bitcoin ngay cả khi internet thất thủ. Vào năm 2016, trước lời đe dọa cấm tiền điện tử của Trung Quốc, Ou đã được truyền cảm hứng, và cô cùng Szabo bắt đầu thử nghiệm mở rộng mạng lưới Bitcoin bằng cách dùng sóng vô tuyến từ đài phát thanh nghiệp dư.

Blockchain là vĩnh cửu. Sau khi Len Sassaman qua đời, bạn bè đã nhúng vào một giao dịch Bitcoin một bức chân dung bằng ký tự ASCII khuôn mặt có râu của anh cùng dòng chữ "LEN 'rabbi' SASSAMA 1980-2011 Len là bạn chúng tôi. Một trí tuệ lỗi lạc, một tâm hồn nhân hậu, và một kẻ mưu mô xảo quyệt". Giao dịch đó đã trở thành một phần của Khối 138725, có nghĩa là nó sẽ tồn tại trong blockchain chừng nào blockchain còn tồn tại, với các bản sao trên mọi máy tính tạo nên mạng lưới.

Với tư cách là một dự án không tưởng, Bitcoin, giống như tất cả các dự án không tưởng khác, chưa bao giờ có cơ hội thành công. Sự kỳ diệu và hoang dã của nó đang phai mờ dần. Nhưng với tư cách là một loại tài sản mới, nó đã chứng tỏ được sự bền bỉ. Vào tháng 3 năm 2024, giá của nó một lần nữa tăng lên, đạt mức cao kỷ lục mới trên 73.000 đô-la vào tháng 3 năm 2024. Hiện tại, Fidelity khuyên các nhà đầu tư cá nhân nên phân bổ một phần nhỏ tài sản vào tiền mã hóa. Hơn nữa, công nghệ blockchain được xem là điều tất yếu phải xảy ra, và phạm vi sáng tạo mà nó tạo ra vẫn còn hết sức hấp dẫn.

Satoshi Nakamoto là một thực thể mà người đứng sau cái tên ấy không bao giờ có thể sánh bằng. Đó là một cái tên và một ý tưởng thuần túy; và vì không bị gánh nặng bởi một cơ thể hay một quá khứ hữu hạn, nó sẽ tồn tại mãi mãi.

Benjamin Wallace/Trần Huyền Dinh & Đỗ Văn Thuật dịch

NXB Công Thương - Alphabooks

người tạo ra Bitcoin Bitcoin Tiền mã hóa Satoshi Bitcoin cha đẻ Bitcoin

  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

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