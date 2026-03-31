AI 'khai tử' một cuộc thi thơ có tuổi đời 20 năm ở Nhật Bản

Cuộc thi thơ về Yokai (yêu quái) tại Nhật Bản khép lại sau 20 năm khi ban tổ chức không thể phân biệt tác phẩm do con người sáng tác hay được tạo ra bằng AI.

Thành phố Sakaiminato được mệnh danh là "ngôi làng của yêu quái" ở Nhật Bản. Ảnh: Kanpai Japan.

Japan Times đưa tin một cuộc thi thơ truyền thống tại Nhật Bản đã chính thức khép lại sau 20 năm tổ chức. Nguyên nhân là sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) và những tranh cãi xoay quanh tính công bằng.

Yokai Senryu Contest - cuộc thi sáng tác thơ ngắn theo thể senryu với chủ đề “yokai” (các sinh vật dân gian Nhật Bản) - được tổ chức tại thành phố Sakaiminato, tỉnh Tottori của Nhật Bản. Ra đời năm 2006, cuộc thi từng thu hút hàng nghìn bài dự thi mỗi năm, có thời điểm đạt đỉnh hơn 8.300 tác phẩm được gửi về.

Tuy nhiên, đến năm thứ 20, ban tổ chức quyết định dừng lại. Lý do chính được đưa ra là không thể xác định liệu các bài dự thi có phải do con người sáng tác hay được tạo ra bằng AI.

Ông Toyohiro Yuki, người đứng đầu đơn vị quản lý du lịch tại thành phố Sakaiminato, cho biết nhiều bài dự thi có “cùng motif, thậm chí trùng cả cách diễn đạt”, khiến ban giám khảo nghi ngờ có sự can thiệp của AI. “Việc phân biệt giữa con người và AI là cực kỳ khó”, ông nhận định.

Ở góc nhìn khác, ông Tsuyoshi Furuhashi, đại diện ban tổ chức, cho rằng AI không phải là điều tiêu cực. Tuy vậy, trong bối cảnh xã hội chưa có quy định rõ ràng về việc sử dụng AI trong sáng tạo, việc tiếp tục tổ chức cuộc thi trở nên thiếu công bằng. Cột mốc 20 năm cũng được xem là thời điểm phù hợp để khép lại.

Thực tế, sự xuất hiện của AI đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong các cuộc thi sáng tác. Một số cuộc thi thơ và viết luận đã bổ sung quy định cấm sử dụng AI nhưng việc phát hiện vi phạm gần như không khả thi. Ngược lại, có những sân chơi như cuộc thi “DX Senryu” tại tỉnh Saga lại cho phép sử dụng AI như một phần của sáng tạo.

Nếu còn có cơ hội tổ chức, ban tổ chức Yokai Senryu Contest đang cân nhắc hướng đi mới. Một trong những phương án là yêu cầu người tham gia đến trực tiếp Sakaiminato để sáng tác tại chỗ, nhằm đảm bảo tính “người thật, việc thật”. “Chúng tôi muốn biến nó thành một sự kiện trải nghiệm, nơi những người yêu yokai có thể gặp gỡ và cùng sáng tạo”, ông Furuhashi nói.