Ai đang thắng thế trước cuộc 'so găng' Trump - Harris đầu tiên?

Trước thềm cuộc tranh luận trực diện đầu tiên, bà Kamala Harris và ông Donald Trump đang so kè ở thế sít sao trong khuôn khổ cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Trong bối cảnh cuộc tranh cử tổng thống giữa ông Donald Trump và bà Kamala Harris ở thế giằng co, một bộ phận lớn cử tri vẫn cần biết thêm về lập trường của phó tổng thống đương nhiệm để có thể đưa ra quyết định ủng hộ ai, tờ New York Times nhận định.

Một cuộc khảo sát trên phạm vi toàn quốc do Đại học Siena phối hợp với New York Times tiến hành cho thấy ông Trump có đôi chút lợi thế trước bà Harris với 48% tỷ lệ ủng hộ từ cử tri, nhỉnh hơn bà Harris 1 điểm %.

Ông Trump đã trải qua một tháng khó khăn sau khi Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc tranh cử và bà Harris đem lại nhiều niềm cảm hứng mới cho đảng Dân chủ. Tuy vậy, về mặt dữ liệu thống kê, sự ủng hộ dành cho cựu tổng thống vẫn không mấy suy suyển.

Hình ảnh tương phản

Kết quả thăm dò cử tri ở 7 bang chiến địa, nơi gần như quyết định kết quả cuộc bầu cử, cho thấy sự sít sao giữa 2 ứng viên, mặc dù bà Harris có ưu thế mong manh ở một số địa phương.

Chỉ khoảng 8 tuần nữa, cuộc tranh cử tổng thống ngắn nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại sẽ ngã ngũ. Cả hai ứng viên đều còn khá ít thời gian để xoay chuyển tâm thế của cử tri.

Trong khi sự ủng hộ dành cho ông Trump tương đối ổn định, bà Harris dường như vẫn chưa khắc hoạ được một hình ảnh rõ ràng trong tâm trí cử tri.

Cụ thể, trong cuộc thăm dò của Đại học Siena và tờ New York Times, 28% trong số 1.695 người được khảo sát cho rằng họ cần biết thêm về ứng viên của đảng Dân chủ, trong khi chỉ 9% cử tri nói rằng họ chưa hiểu rõ về ông Trump.

Một bộ phận trong số 28% cử tri nói trên cho biết họ cần hiểu rõ hơn về bà Harris trước khi đưa ra quyết định bỏ phiếu và hơn 18% cử tri được khảo sát muốn biết nhiều hơn về các chính sách mà phó tổng thống đang ấp ủ.

“Tôi không biết kế hoạch của bà Harris bao gồm những gì”, Dawn Conley (48 tuổi), một chủ doanh nghiệp nhỏ ở Tennessee, nói với New York Times. Ông Conley vẫn chưa quyết định sẽ ủng hộ ứng viên nào song đang có xu hướng nghiêng về phía ông Trump.

“Việc đưa ra quyết định là khá khó khăn khi tôi hầu như chưa biết gì về các dự định của phía Dân chủ”, ông Conley nói thêm.

Bà Kamala Harris được cho là chưa thực sự thể hiện rõ nét về dự định chính trị trong chiến dịch tranh cử năm 2024. Ảnh: New York Times.

Sau chiến dịch xuất trận thành công ở Chicago vào tháng 8 và lượng người ủng hộ tăng đột biến khi bà Harris thay ông Biden tranh cử, kết quả cuộc khảo sát này có thể làm hạ nhiệt và kéo những người Dân chủ trở về với mặt đất.

Bà Harris đã giành được sự ủng hộ từ một số nhóm cử tri mà ông Biden không thể chinh phục như phụ nữ và cử tri trẻ tuổi. Tuy nhiên, phó tổng thống lại chưa thể duy trì thế mạnh truyền thống của đảng Dân chủ như nhóm cử tri gốc Latinh, vốn là bộ phận quan trọng trong các cuộc bầu cử.

Hơn 60% cử tri tham gia khảo sát kỳ vọng tân tổng thống sẽ đem lại sự khác biệt so với chính quyền đương nhiệm. Tuy nhiên, chỉ 25% người được thăm dò cho rằng bà Harris đại diện cho sự thay đổi đó, trong khi 53% cử tri nghĩ rằng ông Trump sẽ đem tới sự khác biệt so với ông Biden.

“Tôi không nghĩ bà Harris, thay vì ông Trump, sẽ có thể mang lại sự thay đổi”, ông Steven Ostern (43 tuổi), cử tri ủng hộ cựu tổng thống ở Missouri, nói. “Nghĩ đi, bà ấy (Harris) là phó tổng thống của ông Biden, làm sao có thể vạch ra sự khác biệt giữa họ được chứ?”.

Dự án 2025

Mặt khác, đảng Cộng hoà cũng đối diện những thử thách riêng. Khoảng 63% cử tri được khảo sát cho biết họ phản đối Dự án 2025, vốn là kế hoạch cải tổ toàn bộ chính phủ liên bang nếu ông Trump đắc cử.

Dự án 2025 được Quỹ Di sản và các đồng minh của ông Trump soạn thảo. Kế hoạch này gồm hơn 900 trang, hướng tới việc hình sự hoá các ấn phẩm khiêu dâm, giải tán Bộ Thương mại và Bộ Giáo dục, phủ nhận hoạt động phá thai khỏi phạm trù chăm sóc sức khỏe, đồng thời hạn chế các nỗ lực chống biến đổi khí hậu.

“Đây (Dự án 2025) là một sự sỉ nhục đối với nền dân chủ Mỹ”, ông John Fisher (71 tuổi), một cử tri Cộng hòa ủng hộ bà Harris ở Philadelphia, Pennsylvania, nói.

Tuy ông Trump đã nỗ lực khắc hoạ rằng bản thân sẽ không triển khai Dự án 2025 nếu đắc cử, 71% cử tri từng nghe về kế hoạch này đều cho rằng cựu tổng thống sẽ cố ban hành một phần hoặc đa số các chính sách được soạn thảo trong Dự án 2025.

Một lợi thế của phe Cộng hoà nằm ở sự bi quan của phần lớn cử tri về tình trạng hiện tại của nước Mỹ. Chỉ khoảng 30% người tham gia khảo sát hài lòng về hướng đi của chính phủ đương nhiệm.

Ông Donald Trump cũng đối mặt với những khó khăn riêng trong lần thứ 3 chạy đua vào Nhà Trắng. Ảnh: New York Times.

Đảng Dân chủ cũng có đôi chút lợi thế về tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu dự kiến khi 91% người ủng hộ đảng này cho biết họ rất phấn khởi với việc đi bầu cử, trong khi tỷ lệ này của đảng Cộng hòa là 85%.

“Ôi trời, khi cuộc tranh cử là màn đối đầu giữa ông Biden và ông Trump, tôi phân vân không biết năm nay có đi bỏ phiếu hay không”, Carol Ploeger (68 tuổi), cử tri ở Utah, nói. Bà cũng nói thêm cuộc bầu cử lần này sẽ là lần đầu tiên bà bỏ phiếu cho một ứng viên đảng Dân chủ.

“Tôi cảm thấy bà ấy (Harris) đem lại cảm hứng mới, bà ấy cũng trẻ hơn và hiểu người dân Mỹ cần gì vì bà ấy xuất thân từ tầng lớp bình dân”, bà Ploeger nói thêm.

Những khó khăn riêng

Trên phương diện kinh tế, vốn là một vấn đề then chốt trong các cuộc bầu cử, ông Trump dẫn trước đối thủ 13 điểm %, theo kết quả cuộc khảo sát do Đại học Siena và tờ New York Times thực hiện.

Trong khi đó, bà Harris lại dẫn trước ông Trump 15 điểm % trên phương diện vấn đề phá thai, cũng là một nút thắt quan trọng khác trong các đợt tranh cử.

Một trở ngại khác dành cho bà Harris nằm ở những cử tri quy trách nhiệm về vấn đề của chính quyền Biden cho bà phó tổng thống. Khoảng một nửa số cử tri, phần lớn là người ủng hộ đảng Cộng hòa, cho rằng bà Harris có một phần trách nhiệm trong việc lạm phát gia tăng và những thất bại của nước Mỹ trong quyết định rút quân khỏi Afghanistan.

Chưa hết, khoảng 2/3 cử tri thuộc khắp các phổ chính trị, cho rằng bà Harris chịu một phần trách nhiệm cho các vấn đề ở biên giới Tây Nam nước Mỹ.

Matthew Tucker (31 tuổi), nhà khoa học thuộc Đại học Cambridge, bang Massachusetts, dự định bỏ phiếu cho bà Harris song vẫn quy trách nhiệm về vấn đề biên giới cho phó tổng thống đương nhiệm.

“Không hẳn là tôi đổ lỗi hoàn toàn cho bà ấy (Harris)”, ông Tucker nói. “Nhưng tôi không chắc bà ấy đã nỗ lực để giải quyết vấn đề ấy. Tôi cũng mong sẽ nghe nhiều hơn từ cả lưỡng đảng về các giải pháp sáng tạo hơn thay vì chỉ xây dựng các bức tường lên”.

Vẫn chưa ứng viên nào giành được ưu thế rõ rệt trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ảnh: The Hill.

Trên phương diện vấn đề cá nhân, những chỉ trích nhằm vào nét tính cách và năng lực thể chất của ông Trump không thực sự ảnh hưởng nhiều đến cục diện cuộc bầu cử, tờ New York Times nhận định.

Cử tri dường như chỉ bận tâm về những bê bối pháp lý của ông Trump, khiến cựu tổng thống trở thành lựa chọn rủi ro hơn cho vị trí đứng đầu Nhà Trắng trong mắt người dân. 54% người tham gia khảo sát cho rằng ông Trump là lựa chọn nguy hiểm cho nước Mỹ trong khi 52% nói điều tương tự về bà Harris.

Cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng 70% cử tri cảm thấy các phát ngôn của ông Trump mang tính đả kích. Gần một nửa số cử tri cho biết họ từng thấy bị xúc phạm bởi các phát ngôn của chính trị gia 78 tuổi song họ vẫn sẽ bỏ phiếu cho ông ấy.

Sự phân cực rõ nét về các quan điểm của ông Trump thể hiện ở việc 94% cử tri ủng hộ bà Harris cho rằng họ từng bị xúc phạm bởi phát ngôn của ông Trump, trong khi đại đa số cử tri ủng hộ đại diện đảng Cộng hòa có ý kiến ngược lại.