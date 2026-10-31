Ai có thể thay Michael Carrick tại MU

Cường độ chơi bóng chính là triết lý sống còn của Howe. Dưới bàn tay ông, đội hình Newcastle luôn pressing tầm cao và cực kỳ quyết liệt trong sơ đồ 4-3-3.

Sau đó, ông tiếp tục dẫn dắt dự án lột xác tại Newcastle. Khi Howe mới đến, "Chích chòe" là ứng cử viên chắc suất xuống hạng. Tuy nhiên, vị chiến lược gia 48 tuổi này đã giúp đội bóng 2 lần cán đích trong nhóm dự Champions League, đồng thời giành được chức vô địch EFL Cup, danh hiệu lớn đầu tiên của câu lạc bộ sau 70 năm mòn mỏi chờ đợi.

Đáng chú ý, chính đội bóng cũ là Bournemouth có thể đã vô tình giúp nâng cao cơ hội nhận việc của ông. Chiến công của Howe tại Bờ biển phía Nam đã giúp biến "The Cherries" (biệt danh của Bournemouth) từ một đội bóng chật vật ở League Two trở thành một thế lực thường trực tại Premier League.

Ứng cử viên sáng giá nhất để tiếp quản chiếc ghế nóng nếu Carrick bị sa thải chính là cựu huấn luyện viên Newcastle United, Eddie Howe.

Cường độ chơi bóng chính là triết lý sống còn của Howe. Ảnh: Squawka.

So với hình ảnh về một MU tỏ ra thiếu sức sống trong các pha pressing, Howe sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì ngoài 90 phút hoạt động không biết mệt mỏi.

Trong mùa giải 2022-23 khi Newcastle về đích thứ 4, đội bóng của ông đã đoạt lại bóng ở một phần ba cuối sân tới 200 lần, trung bình 5,3 lần/trận. Để so sánh, MU mùa này chỉ đạt con số khiêm tốn 3 lần/trận.

Tuy nhiên, tác động rõ nét nhất mà Howe có thể mang lại ngay lập tức chính là ở hàng phòng ngự. Đội hình Newcastle mùa giải về đích thứ 4 đã giữ sạch lưới 14 trận và chỉ để đối thủ tung ra 6,4 cú sút mỗi trận từ trong vòng cấm.

Trong khi đó, MU hiện đã để thủng lưới 13 bàn chỉ sau 8 trận Premier League mùa này và chưa có nổi một trận giữ sạch lưới.

Hàng thủ "quỷ đỏ" đang cho phép đối phương tung ra 8,1 cú sút mỗi trận trong vòng cấm, một con số quá nhiều đối với đội bóng ôm tham vọng lọt top 4.

Bên ngoài sân cỏ, ông sẽ mang đến băng ghế chỉ đạo một sự điềm tĩnh mà Carrick từng cố gắng tạo ra nhưng thiếu đi kinh nghiệm cần thiết.

Được lòng cả cầu thủ lẫn người hâm mộ, Howe có thể là nhân vật kết nối tại một câu lạc bộ đang khao khát sự ổn định và an toàn. Squawka đánh vị chiến lược gia này có thể không phải cái tên hào nhoáng nhất, nhưng có thể là sự lựa chọn phù hợp nhất.