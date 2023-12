'Người giỏi AI sẽ thay thế người không biết hợp tác với AI'

Đây là nhận định của ông Nguyễn Tuấn Khang - Giám đốc khối phần mềm của IBM Việt Nam - về tương lai nhân sự Việt Nam khi AI phát triển.

Là một trong những công nghệ mang tính bước ngoặt bậc nhất của thời đại, trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) là lĩnh vực được các doanh nghiệp Việt quan tâm hàng đầu.

Khảo sát của Finastra Financial Services State of the Nation Survey 2023 chỉ ra Việt Nam hiện dẫn đầu về mối quan tâm đến AI tạo sinh. Cụ thể, 91% người tham gia bày tỏ sự nhiệt tình với công nghệ này, cao nhất trong số các thị trường được khảo sát.

“Nếu như trước đây, các doanh nghiệp đối tác, khách hàng của IBM Việt Nam chủ yếu tìm hiểu, hỏi, lắng nghe AI là gì thì gần đây, họ chủ động đề xuất cung cấp giải pháp AI”, Giám đốc khối phần mềm của IBM Việt Nam Nguyễn Tuấn Khang nói.

AGI là lĩnh vực nổi bật hàng đầu năm 2024

Đồng quan điểm, bà Phạm Thị Thu Diệp - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc khối công nghệ của IBM Việt Nam - khẳng định trí tuệ nhân tạo mà cụ thể hơn là AI tạo sinh sẽ là công nghệ được quan tâm nhất vào năm tới. Theo đó, các xu hướng ứng dụng công nghệ liên quan tới AI sẽ lên ngôi. Cùng với đó, các doanh nghiệp sẽ chuyển từ “bổ sung thêm AI" sang “AI là ưu tiên hàng đầu".

Sự chuyển biến này có được là nhờ vấn đề đổi mới công nghệ và ưu việt năng suất trở thành hai yếu tố thể hiện sự tiến bộ của nền kinh tế Việt Nam. Đây là nơi mà các công nghệ tiên tiến như AI tạo sinh đóng một vai trò quan trọng.

Đại diện của IBM chia sẻ về kỳ vọng ngành AGI ở Việt Nam năm 2024. Ảnh: M.S.

Ngược lại, Việt Nam cũng có nhiều tiềm năng để ứng dụng AI tạo sinh. Việt Nam là nền kinh tế số tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á năm thứ 2 liên tiếp, với quy mô thị trường đạt 100,2 triệu USD trong năm 2024. Thanh toán số tại Việt Nam cũng đang phát triển nhanh chóng, với tốc độ tăng trưởng 19% trong năm 2022 và 2023. Do đó, việc ứng dụng AI tạo sinh sẽ đưa nền kinh tế số Việt Nam lên một tầm cao mới.

Theo các chuyên gia của IBM, đến năm 2024, AI tạo sinh sẽ ảnh hưởng đến hầu hết mọi vị trí và cấp độ trong bộ máy của tổ chức. Sự phát triển nhanh và nóng của AI tạo sinh đang tái định nghĩa lại các công việc và nhiệm vụ, từ cấp cơ bản đến cấp điều hành. Người lãnh đạo biết tận dụng sức mạnh của AI tạo sinh sẽ nhận được thành quả là các tác động cấp số nhân đối với hoạt động kinh doanh.

Ở cấp độ nhân viên, việc áp dụng AI thành công phụ thuộc vào khả năng tiếp nhận, thích nghi với các công cụ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo mới. Vì vậy, nhân lực có thể làm việc cùng AI sẽ dần thay thế nhân lực không có khả năng hợp tác với AI.

Đặc biệt, những lĩnh vực nào càng có nhiều cạnh tranh trong nghiệp vụ thì AI phát triển càng nhanh, ông Nguyễn Tuấn Khang - Giám đốc khối phần mềm của IBM Việt Nam - cho hay.

AI vẫn còn vướng mắc vấn đề về niềm tin

Dù ứng dụng trong lĩnh vực nào, AI tạo sinh cũng đem lại 3 yếu tố cốt lõi bao gồm nội dung, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, phân tích, khai thác dữ liệu doanh nghiệp và biến chúng thành doanh thu.

Nhưng việc AI được ứng dụng rộng rãi như thế nào lại liên quan lớn đến mức độ tin tưởng và khả năng bảo vệ, bảo mật an toàn dữ liệu, Phó Tổng Giám đốc KPMG Việt Nam Đỗ Thị Thu Hà cho biết.

Nhiều báo cáo cho thấy sự lạc quan về mức độ phát triển của thị trường AI tạo sinh cũng như nền kinh tế số Việt Nam. Ảnh: M.S.

Các chuyên gia IBM cũng nhận định thách thức lớn nhất của việc ứng dụng AI tạo sinh là vấn đề niềm tin. Nhiều người lo sợ các mô hình AI tạo sinh bị ảnh hưởng bởi những thiên kiến từ con người như vấn đề phân biệt giàu nghèo, giới tính, chủng tộc. Để AI tạo sinh được ứng dụng rộng rãi hơn, Việt Nam cần phát triển AI có trách nhiệm, từ đó xây dựng niềm tin ở người dùng.

Trong khi đó, thống kê chỉ ra rằng 57% doanh nghiệp khi ứng dụng AI lo lắng về bảo mật, 45% lo ngại về tính riêng tư của dữ liệu. Trí tuệ nhân tạo bắt nguồn từ dữ liệu. Do vậy, trước khi ứng dụng AI tạo sinh, nhiều doanh nghiệp quan tâm đến việc quản lý dữ liệu đúng cách và tăng cường bảo mật.

Các doanh nghiệp cần tạo văn hóa về dữ liệu, coi trọng dữ liệu và có cách xếp lớp dữ liệu để các công cụ AI tạo sinh có thể khai thác, từ đó tăng lợi nhuận. Chỉ khi giải quyết được những tồn tại này, AI tạo sinh mới được ứng dụng rộng rãi hơn tại Việt Nam.

Ngoài ra, nghiên cứu của IBM trong năm 2023 đã tiết lộ những thách thức của doanh nghiệp trong việc ứng dụng AI còn có việc thiếu kỹ năng và kiến ​​thức chuyên môn cần thiết về AI.

Để thu hẹp khoảng cách về kỹ năng ứng dụng AI tại Việt Nam, IBM hỗ trợ gần 1.200 học viên thông qua các khóa học và chương trình đào tạo tiên tiến về an ninh mạng, phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, trang bị kỹ năng cần thiết cho các vị trí từ thấp nhất.