Adriano say xỉn giữa phố

AS đăng đoạn video ghi lại cảnh Adriano, ngôi sao một thời của Inter Milan có biểu hiện không tỉnh táo. Cựu cầu thủ có biệt danh "Hoàng đế" uống bia, hút thuốc và cười đùa với thanh niên trên một con phố nhỏ.

Hình ảnh của Adriano trái ngược với lần xuất hiện trước đó của anh và tháng 2 năm nay. Nhân dịp lễ hội hóa trang Anhembi Sambadrome, Adriano hóa thân thành một vị hoàng đế, diễu hành trên đường phố Sao Paulo.

Khi còn thi đấu, Adriano sở hữu lối đá mạnh mẽ, đi kèm những cú sút xa trái phá không thể ngăn cản tại Serie A. Anh được coi là mẫu tiền đạo toàn diện. Dù vậy, chấn thương và cú sốc mất bố khiến Adriano suy sụp và xuống phong độ nhanh chóng. Trường hợp của chân sút người Brazil khiến nhiều người tiếc nuối.

Sau khi giải nghệ vào năm 2016, Adriano có cuộc sống phức tạp, gắn liền với chất kích thích cùng những lần chia tay rồi tái hợp với vợ. Trong khi các đồng nghiệp cùng thời liên tục có mặt ở các sự kiện lớn của FIFA, CONMEBOL, Adriano lại vắng bóng do thường xuyên trong trạng thái say xỉn.

Đỉnh cao của Adriano gắn liền với Inter. Cựu tiền đạo 42 tuổi giành 2 chức vô địch Serie A, 2 cúp Quốc gia Italy, 2 Siêu cúp Italy cùng đội chủ sân Giuseppe Meazza.

Trong màu áo tuyển Brazil, Adriano từng sát cánh cùng những ngôi sao như Kaka hay Ronaldinho ở giai đoạn 2002-2010. Anh ghi 27 bàn thắng sau 48 lần khoác áo "Selecao", là thành viên tuyển Brazil vô địch Copa America 2004, FIFA Confedration Cup 2005.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.