Acecook Việt Nam và câu chuyện đằng sau thành công bằng chất lượng

Từ gói mì “quốc dân” Hảo Hảo đến những món ăn giao thoa ẩm thực thế giới như udon và spaghetti, Acecook Việt Nam đã đi cùng người tiêu dùng Việt hơn 3 thập kỷ.

Theo khảo sát “Who care, who does 2023” của Kantar tại Việt Nam, khi nền kinh tế ngày càng phát triển, mức sống của người dân được nâng cao, kéo theo đó là nhu cầu sử dụng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt, an toàn cho sức khỏe. Theo đó, an toàn thực phẩm vẫn là vấn đề được quan tâm nhiều nhất, hầu hết người tiêu dùng Việt ưa chuộng các sản phẩm có thành phần tự nhiên, mang giá trị tốt đến cho sức khỏe.

Việc duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng xem như là thách thức lớn, đòi hỏi doanh nghiệp phải tập trung vào từng khía cạnh dù là nhỏ nhất trong suốt quá trình nghiên cứu, phát triển và đưa sản phẩm ra thị trường. Tại Acecook Việt Nam, quy tắc quản lý “4M” đã trở thành kim chỉ nam để công ty vươn mình lên vị trí hàng đầu trong ngành hàng mì ăn liền, xây dựng được niềm tin qua hàng thập kỷ với người tiêu dùng.

“Material” - nguyên vật liệu được chọn lựa từ gốc

Nguyên liệu chính là cốt lõi tạo nên chất lượng sản phẩm. Để bảo đảm chất lượng đầu vào, Acecook Việt Nam đã không ngừng nâng cao tiêu chuẩn lựa chọn và quản lý nguyên liệu thông qua việc xây dựng một hệ thống chất lượng toàn diện và nghiêm ngặt.

Công ty đã thiết lập các chỉ tiêu chọn lọc theo luật thực phẩm trong nước và quốc tế; hợp tác các nhà cung cấp uy tín (nhà cung cấp được đánh giá trước khi mua hàng và định kỳ hàng năm dựa trên tiêu chí đạt chứng nhận ATVSTP trong nước lẫn quốc tế). Song song đó, tất cả nhà cung cấp đều được yêu cầu cam kết không sử dụng phụ gia ngoài danh mục, không chiếu xạ, không biến đổi gen (NON GMO)… và không gây hại đến môi trường.

Acecook Việt Nam xây dựng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện và nghiêm ngặt.

Để kiểm soát, Acecook sở hữu phòng thí nghiệm công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 với chi phí đầu tư hàng triệu USD, được đảm trách bởi hơn 30 chuyên viên có trình độ chuyên môn cao, thường xuyên đào tạo, tập huấn tại các trung tâm phân tích uy tín trong nước và quốc tế.

Với phương châm “Kết quả thử nghiệm phải đảm bảo sự chính xác, trung thực và khách quan”, phòng thí nghiệm đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện các phân tích, kiểm tra, đảm bảo tính an toàn và chất lượng sản phẩm của công ty.

“Machine” - công nghệ Nhật Bản mang đến chất lượng đồng nhất

Acecook Việt Nam mang đến các sản phẩm chất lượng đồng đều nhờ áp dụng công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản và hệ thống nhà máy tự động hóa cao. Công ty hiện sở hữu 11 nhà máy và 6 chi nhánh trên toàn quốc như TP.HCM, Bình Dương, Vĩnh Long, Đà Nẵng, Hưng Yên và Bắc Ninh. Mỗi nhà máy đều có chi phí đầu tư đến hàng chục triệu USD và được chuyển giao công nghệ Nhật Bản, tỷ lệ tự động hoá trên 90% với năng suất sản xuất trung bình khoảng 600 gói mì/phút/dây chuyền. Điều này giúp Acecook Việt Nam phục vụ được cho người tiêu dùng hơn 3,5 tỷ sản phẩm/năm với giá thành ổn định.

Hệ thống nhà máy được đầu tư với máy móc hiện đại, tự động hóa đến 90%.

Ngoài ra, Acecook Việt Nam cũng đang xây dựng “siêu nhà máy” có quy mô đầu tư đến 200 triệu USD ở khu vực Vĩnh Long, trong khuôn viên khu công nghiệp Hòa Phú, trên diện tích 11 ha, gồm 2 hạng mục xưởng sản xuất cùng văn phòng làm việc.

Điểm nổi bật của nhà máy này là được thiết kế xây dựng theo tiêu chí thân thiện với môi trường, lắp đặt năng lượng mặt trời để cung cấp nguồn điện cho sản xuất và sinh hoạt. Bên cạnh đó, lò hơi cung cấp nhiệt cho nhà máy cũng được sử dụng nguyên liệu xanh biomass. Đây là một trong những cam kết quan trọng của Acecook Việt Nam về nâng cao chất lượng và hướng đến phát triển bền vững.

“Method” - hòa nhập văn hóa để thành công

Khi mang mì ăn liền đến thị trường Việt Nam, Acecook lựa chọn con đường khác biệt là không áp đặt công thức Nhật mà lấy hương vị Việt Nam làm điểm nhấn. Khẩu vị của người tiêu dùng Việt, dù Bắc hay Nam, đều được trân trọng và phát triển. Chính điều này đã tạo nên sự thành công vượt thời gian của mì “quốc dân” - Hảo Hảo vị tôm chua cay.

Với công thức chua cay “kinh điển”, kết hợp trọn vẹn tinh túy hương vị của các loại hành, tỏi, ớt, rau thơm... phù hợp khẩu vị của cả 3 miền, trong nhiều năm liền, đây là sản phẩm mì ăn liền bán chạy nhất Việt Nam. Đến cuối năm 2021, công ty đã bán được 30 tỷ gói mì Hảo Hảo, tương đương mức tiêu thụ bình quân hơn 1,4 tỷ gói/năm.

“Công nghệ Nhật Bản, hương vị Việt Nam” làm nên các sản phẩm của Acecook Việt Nam. Ảnh: Duy Hiệu.

Chiến lược “địa phương hóa” của Acecook còn thể hiện qua các sản phẩm với “cảm hứng” được lấy từ kho tàng ẩm thực truyền thống và sử dụng nguồn nguyên liệu đa dạng, đặc trưng như bún Hằng Nga vị bún mắm, hủ tiếu Nhịp Sống vị hủ tiếu Nam Vang, phở Đệ Nhất lõi bò gầu giòn...

Không dừng lại ở đó, Acecook Việt Nam còn đang không ngừng cải tiến lợi ích sản phẩm như bổ sung khoai tây, đậu Hà Lan, khoáng chất (canxi cho mì dành cho trẻ em Doraemon, mì Hảo Hảo)... hay phát triển các loại hình mới như mì không chiên, sản phẩm ăn liền từ gạo, cháo ăn liền… Tất cả nhằm nâng cao giá trị của mì ăn liền, mang lại sức khỏe cho người tiêu dùng và góp phần phát triển văn hóa ẩm thực.

Các sản phẩm của Acecook Việt Nam được người tiêu dùng Việt ưa chuộng. Ảnh: Duy Hiệu.

“Man” - con người là yếu tố then chốt trong chất lượng

Tại Acecook Việt Nam, con người chính là yếu tố cốt lõi trong chiến lược “4M”. Công ty hiện có hơn 6.000 lao động với hơn 20 chuyên gia Nhật Bản giữ các vị trí lãnh đạo và chuyên viên cao cấp. Là một doanh nghiệp Nhật, nhưng quan điểm quản trị của Acecook lại hướng đến văn hóa làm việc hòa nhập, thân thiện và gắn kết dựa trên sứ mệnh “3 chữ H” (Happy): Hạnh phúc cho người tiêu dùng (và cho đối tác), hạnh phúc cho người lao động (và gia đình của họ), hạnh phúc cho xã hội.

Người lao động luôn được tạo điều kiện để an tâm cống hiến, làm việc bằng niềm đam mê, tự hào nhằm tạo ra những sản phẩm tốt, an toàn, thơm ngon cho khách hàng. Nhân sự của công ty được tạo môi trường làm việc tốt nhất qua những chương trình thi đua, chế độ khen thưởng và phúc lợi xứng đáng. Hơn thế, Acecook Việt Nam luôn dành một nguồn chi phí lớn để đầu tư đào tạo trong và ngoài nước đối với các nhân sự có tiềm năng; xây dựng, nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm, sự cẩn trọng, chu toàn cho đội ngũ nhân viên. Từ đây, mỗi người đều hiểu rõ vai trò, giá trị của bản thân trong việc cùng công ty thực hiện sứ mệnh của mình.

Acecook đề cao hợp tác và sự gắn kết trong văn hóa làm việc.

Thành công của Acecook không chỉ đến nhờ chất lượng, mà còn từ niềm tin nơi người tiêu dùng. Mỗi sản phẩm đều là kết quả của quá trình từ nghiên cứu nguyên liệu đến dây chuyền sản xuất tự động hóa và các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe. Song song đó là tâm huyết và tình yêu của công ty trong hơn 3 thập kỷ qua. Tiếp tục tiến bước trên hành trình mang đến hạnh phúc thông qua ẩm thực, Acecook đang hướng một tương lai phát triển bền vững và mở rộng cống hiến cho toàn xã hội.