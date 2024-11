Ác mộng của Leverkusen

Ngày trở lại Anfield của Xabi Alonso hóa thành ác mộng. Đội bóng của ông bị chủ nhà Liverpool vùi dập bằng 4 bàn thắng trong hiệp đấu thứ 2. "The Kop" chứng tỏ sức mạnh vượt trội so với nhà ĐKVĐ Bundesliga qua số lần dứt điểm (22 so với 12) và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) (4.18 so với 0.8).