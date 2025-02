Ác mộng của CEO GE khi tỉnh giấc

Một thảm họa đau đớn đối với cả nước Mỹ. Nó cũng liên đới trực tiếp với GE Aviation.

Vào cuối những năm 1990, GE Capital đã đầu tư rất mạnh vào bảo hiểm chăm sóc ban đầu, các tài sản tái bảo hiểm (tài sản và thương vong), và bảo hiểm chăm sóc dài hạn. Bảo hiểm đã trở thành mảng kinh doanh lớn nhất của GE Capital. Tôi có cảm giác rằng chúng tôi đã bỏ ra quá nhiều tiền cho các thương vụ mua lại, tận dụng chúng quá mạnh, và bán các khoản đầu tư để kiếm về thu nhập hằng quý. Và do tính chất dài hạn của các tài sản này, một cuộc rút lui hoàn toàn sẽ là bất khả thi.

Chưa hết... đặc biệt là sau khi bạn bổ sung cả các khoản vay bất động sản và nợ thẻ tín dụng, kết quả kinh doanh của GE Capital càng bùng nổ, tạo ra gần 50% thu nhập của GE trong năm 2001. Cuộc điện thoại của Nayden để nói về Xerox vào cuối ngày thứ Hai đầu tiên của tôi ở cương vị CEO chỉ xác nhận rằng anh ấy muốn đẩy con số đó lên cao hơn nữa.

Tôi rời văn phòng và lên một chiếc máy bay phản lực của GE để bay đến Seattle. Tôi có bài phát biểu tại một hội nghị hàng không vào ngày hôm sau. Khi đến nơi, tôi nhận phòng khách sạn và lăn ra giường, mệt rã rời nhưng hài lòng vì Ngày Thứ Nhất đã trôi qua suôn sẻ. Tôi đã ngủ thiếp đi trước nửa đêm.

Thảm hoạ 11/9 là cơn ác mộng. Ảnh: BBC.

Ác mộng khi tỉnh giấc

Sáng thứ Ba ngày 11/9, tôi tỉnh giấc khi mới hơn 5 giờ để có thể đi tập gym trước khi tới thăm một trong những khách hàng thân thiết nhất của GE, Boeing. Tuy nhiên, khi tôi bật chiếc tivi treo phía trước chiếc máy tập leo cầu thang của mình, kênh nào cũng đang phát hình ảnh đám cháy trên tòa tháp bắc cao 110 tầng của Trung tâm Thương mại Thế giới.

Những báo cáo đầu tiên tôi nghe phỏng đoán rằng một chiếc máy bay tư nhân nhỏ đã rẽ nhầm hướng. Nhưng khi tôi tiếp tục bước trên máy - phải, trái, phải, trái - một chiếc máy bay thứ hai đâm vào tòa tháp nam, và chiếc này thì không nhỏ một chút nào. Nhờ những buổi kèm cặp của bố ở sân bay Lunken, tôi đã quá rành cách nhận biết một chiếc Boeing 767. Đang có chuyện gì đó cực kì không ổn.

Tôi rời phòng tập và hối hả lên phòng. Tôi biết vợ tôi, Andy, và cô con gái 14 tuổi, Sarah, đang ở New Canaan, Connecticut. Chúng tôi vừa chuyển từ Milwaukee đến đó. Khi đã an tâm rằng gia đình mình an toàn, tôi bật tivi lên và gọi cuộc đầu tiên cho tổng giám đốc tài chính của GE, Keith Sherin. Anh cũng đang xem tin tức, và thoạt tiên chúng tôi không nói gì mấy bởi những hình ảnh không thể tưởng tượng nổi đang hiện rõ dần.

Cả tôi lẫn Sherin đều tự hỏi liệu có người nào ở phía trên các tầng bị máy bay đâm thoát nổi không, và nếu có thì bằng cách nào? Trong khi đó, cả hai chúng tôi đều biết rằng GE nắm giữ tất cả các hợp đồng tái bảo hiểm cho tòa Trung tâm Thương mại Thế giới 7, một cao ốc 41 tầng nằm ngay cạnh tòa tháp đôi. Chúng tôi đã tái bảo hiểm cho công ty bảo hiểm nắm giữ hợp đồng đó.

Vào hồi 6:59 sáng theo giờ Seattle, tòa tháp nam sụp đổ. Tôi không thể tin nổi những gì mắt mình đang thấy. Hai mươi phút sau, tòa tháp bắc cũng đổ xuống, và tòa Trung tâm Thương mại Thế giới 7 cũng sẽ sớm vụn vỡ trước áp lực kinh khủng khiếp từ vụ sụp đổ của tòa tháp đôi. Bồ hóng và một vầng tro trắng nhờ kỳ quái bao trùm Hạ Manhattan.

Tôi gọi cho Andy Lack, giám đốc điều hành số hai tại NBC, đài này thuộc sở hữu của GE. Vì sếp của anh ấy, Bob Wright, đang đi công tác nên tôi chỉ định Lack làm người phụ trách chính của chúng tôi ở Thành phố New York.

Anh ta nhận được phản hồi từ bộ phận tin tức rằng hai chiếc máy bay đã đâm vào tòa tháp đôi, cùng một chiếc khác đâm vào Lầu Năm Góc và một chiếc thứ tư đã lao xuống một cánh đồng ở Pennsylvania, là kết quả của những vụ không tặc có phối hợp - những vụ tấn công khủng bố.

Một thảm họa đau đớn đối với cả nước Mỹ. Nó cũng liên đới trực tiếp với GE Aviation. Lần đầu tiên, một chiếc máy bay được sử dụng làm vũ khí, và chúng tôi sở hữu 1.200 chiếc máy bay. Kinh doanh động cơ phản lực đóng vai trò cốt lõi đối với tương lai của GE.

Khi các phát thanh viên của chúng tôi bắt đầu đưa tin ước tính về số người thiệt mạng, tôi tìm được cách liên lạc với Wright, CEO của NBC, ở Los Angeles. Hai chúng tôi cùng quyết định là đài sẽ phát sóng không có quảng cáo cho đến khi có thông báo mới.

Hành động này có thể khiến chúng tôi mất hàng triệu đô la, nhưng đó là một quyết định dễ dàng. Gần 3.000 người đã chết, hơn 6.000 người bị thương, đất nước đang cận kề bờ vực chiến tranh. Thật chẳng hay ho gì nếu để quảng cáo xen ngang những tin tức đang được cập nhật gần như liên tục về các vụ tấn công như ở thời điểm này.

Chẳng bao lâu sau, chúng tôi được biết rằng GE có dính dáng đến gần như mọi khía cạnh của thảm kịch này. Máy bay gắn động cơ GE vừa phá hủy bất động sản được bảo hiểm bởi các hợp đồng do GE nắm giữ. Đài truyền hình mà tôi đang xem - NBC - thuộc sở hữu của GE. Hai nhân viên của GE - một kỹ thuật viên của NBC làm việc ở những tầng trên cùng của một trong hai tòa tháp đôi và một phụ nữ thuộc bộ phận Aviation có mặt trên một trong những chuyến bay vừa gặp nạn - đã thiệt mạng.