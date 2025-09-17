Ác mộng của Alexander-Arnold

Hậu vệ người Anh dính chấn thương nặng trong trận thắng 2-1 của Real Madrid trước Marseille vào rạng sáng 17/9.

Alexander-Arnold dính chấn thương.

Theo thông báo từ trang chủ Real Madrid, Trent Alexander-Arnold sẽ phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 8 tuần sau khi được chẩn đoán chấn thương gân kheo ở chân trái. Do đó, mục tiêu của hậu vệ phải người Anh sẽ là kịp bình phục để ra sân trong trận đấu với Barcelona vào ngày 27/10.

Đây là thông tin khiến người hâm mộ Real lo lắng, bởi Dani Carvajal phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng 17/9. Lão tướng sinh năm 1992 sẽ chỉ trở lại ở chuyến hành quân đến sân của Juventus vào ngày 23/10.

Trở lại với Trent, hậu vệ sinh năm 1999 có khởi đầu không như mong đợi ở Real Madrid. Sau khi từ chối gia hạn với Liverpool, anh tưởng mình sẽ được đảm bảo vị trí trong đội hình chính của "Los Blancos" nhưng không, Carvajal bình phục chấn thương và cho thấy đẳng cấp của một trong những hậu vệ hàng đầu thế giới.

Ngoài khả năng phòng ngự nhỉnh hơn đàn em người Anh, Carvajal cũng cho thấy khả năng hỗ trợ tấn công tốt. Chính vì vậy, tuyển thủ Tây Ban Nha đang xếp trên Alexander-Arnold ở thứ tự ưu tiên trong đội hình xuất phát.

Khi được hỏi về cuộc chiến giữa Alexander-Arnold và Carvajal, HLV Xavbi Alonso giải thích: "Không hề dễ dàng khi phải chọn một trong hai. May mắn thay, chúng tôi có sự cạnh tranh lành mạnh trong đội hình. Ai tập luyện tốt hơn thì được ra sân và điều này sẽ lặp lại trong suốt mùa giải".