8Wonder Winter Festival 2024 gây ấn tượng với đêm nhạc tầm cỡ quốc tế

Tạo nên “đại tiệc âm nhạc” 8Wonder Winter dài hơn 3 giờ đồng hồ còn có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước. Chipu mở màn cho dàn sao Việt tại 8Wonder Winter. Nữ ca sĩ xuất hiện lộng lẫy và quyến rũ, điểm nhấn mái tóc xanh cuốn hút mọi ánh nhìn ngay từ khoảnh khắc bước lên sân khấu. Cô tự tin khoe vũ đạo mạnh mẽ, quyến rũ trong ca khúc Talk to me, Finding you và Đóa hoa hồng.