8 sao hạng A xuất hiện trong clip nóng của Diddy?

Courtney Burgess, người đàn ông khẳng định sở hữu các video nhạy cảm được cho là của Sean "Diddy" Combs , đã làm chứng trước bồi thẩm đoàn vào ngày 31/10.

Trong chương trình Banfield của NewsNation, Courtney Burgess - nhân chứng trong vụ án tình dục nghiêm trọng của Sean "Diddy" Combs - cho biết anh được Kim Porter (tình cũ nam rapper) đưa cho 11 ổ đĩa USB trước khi cô qua đời vào năm 2018.

Các video trong đĩa cứng được cho là có sự tham gia của 8 người nổi tiếng (6 nam, 2 nữ), và Burgess nói rằng "2 đến 3" cá nhân trong số đó là trẻ vị thành niên.

Nhân chứng khẳng định, tất cả ngôi sao xuất hiện trong đoạn băng đều chịu ảnh hưởng bởi chất gây nghiện và dường như là "nạn nhân" chứ không phải "thủ phạm".

Courtney Burgess (trái) được tòa triệu tập để cho lời khai trong vụ án Diddy. Ảnh: Page Six.

Một ngày trước, khi xuất hiện tại tòa án liên bang ở New York (Mỹ), Burgess khai rằng anh đã được các đặc vụ từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ liên lạc và triệu tập. Theo TMZ, lệnh triệu tập yêu cầu Burgess "giao nộp tất cả hồ sơ, bao gồm ổ đĩa USB, ổ cứng, thiết bị lưu trữ điện tử hoặc thiết bị chứa video và/hoặc các tệp khác mô tả Diddy" .

Nhân chứng này đồng thời tuyên bố sở hữu phiên bản chưa chỉnh sửa của hồi ký Kim's Lost Words: A Journey for Justice, from the other side (tạm dịch: Những lời đã mất của Kim: Hành trình tìm kiếm công lý, từ thế giới bên kia). Hồi ký được cho là vạch trần tội ác bị che giấu suốt nhiều năm của trùm nhạc rap.

Trước cáo buộc mới, đội ngũ pháp lý của Diddy hiện chưa lên tiếng.

Trò chuyện với The Post, Ariel Mitchell - luật sư của Burgess - nói một trong những sao nam xuất hiện trong băng sex "có địa vị cao hơn cả Diddy". Luật sư tuyên bố: "Tôi có thể xác minh rằng đoạn băng đó tồn tại và người kia trong video rất dễ thấy".

Một nguồn tin thân cận tiết lộ Diddy đứng ngồi không yên trước nguy cơ bị rò rỉ video nhạy cảm. Kể từ khi rapper bị bắt vào tháng 9, nhiều cuộn băng được rao bán khắp Hollywood. "Cảnh trong cuộn băng tôi vừa tiếp nhận là bên trong căn nhà của Diddy ở Atlanta, có vẻ như người còn lại trong video không hề biết mình đang bị quay lại", luật sư Ariel Mitchell nói với Daily Mail.