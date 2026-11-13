8 năm ‘giải phẫu’ một trái tim vỡ

“Tôi lớn lên với một cuộc đời bằng mà không phẳng, đắng mà không cay”, Hoàng Thừa ghi lại hành trình đối thoại với sự sống qua "Ghi chép của giải phẫu trái tim vỡ".

Hoàng Thừa là một nhà sáng tạo nội dung được yêu thích trên các nền tảng mạng xã hội.

“Nếu cuộc đời mà sống dễ thế?

Sao em không thử sống đúng một lần?

Em hoang mang chi ở cõi thực tại,

Em trốn lủi làm gì sự sống sai?.

Nếu cuộc đời này mà khó thế?

Sao không sống như từ bỏ một lần?

Sao không trót một lần u mê,

Sao còn khóc mỗi khi đêm về?”.

(Sống dễ vs Sống khó, Ghi chép của giải phẫu trái tim vỡ)

Với Hoàng Thừa, có lẽ, những câu hỏi về việc sống thế nào là đúng, là sai, luôn khó để có lời giải. Viết là cách anh đối diện với những lời tự vấn đến từ các ‘bản thể’ khác nhau trong tâm hồn. Thực hành nghệ thuật là lối thoát duy nhất kéo anh ra khỏi bất hạnh của một trí óc mang theo nhiều suy tư.

Vì vậy, xuyên suốt 8 năm, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đến khi trưởng thành, anh miệt mài lưu giữ những ghi chép như một minh chứng cho hành trình sống.

Ghi chép của giải phẫu trái tim vỡ là tác phẩm đầu tay của Hoàng Thừa.

Những trải nghiệm đó được tập hợp trong Ghi chép của giải phẫu trái tim vỡ. Sách gồm 98 tác phẩm với nhiều thể loại như tản văn, thơ, truyện ngắn và tự sự.

Không bó buộc theo cấu trúc thời gian tuyến tính, Hoàng Thừa suy tư và viết về sự sống - cái chết, đau thương - hạnh phúc, trọn vẹn - vụn vỡ. Bên cạnh các dòng ghi chép, hình ảnh trái tim cũng nhiều lần xuất hiện trong phần tranh minh hoạ của tác phẩm do chính tác giả trình bày với nghệ danh Miên Đinh.

Theo tác giả, cơ thể và cảm xúc có mối liên hệ mật thiết. Vì vậy, động từ “giải phẫu” được sử dụng như một ngôn ngữ góp phần bóc tách các chuyển động cảm xúc khó gọi tên bên trong con người.

Một trái tim “vỡ” là khi nó đã trải qua vô số lần đập liên hồi để cất lên khao khát được sống. Theo Hoàng Thừa, khi “giải phẫu” những dòng suy nghĩ mà hầu hết là dành cho những lần tim vỡ, chúng ta mới có thể học được những bài học “ngọt ngào” mà tình yêu, đời sống, gia đình, bạn bè, và những tự sự về triết lý sống trên đời này mang lại”.

Mỗi dòng chữ tác giả viết ra là một nhát dao anh tỉ mỉ rạch vào trái tim mình để nhận diện những tổn thương ẩn sâu bên trong. Từ những vết nứt ấy, ánh sáng len vào. Trái tim sau những lần “giải phẫu” có thể chẳng bao giờ trở lại nguyên vẹn nhưng sẽ đập mạnh mẽ hơn, mang theo tha thiết sống mãnh liệt và mưu cầu hạnh phúc.

Với cuốn sách đầu tay, anh mong muốn mở ra cuộc trò chuyện chân thực nhất với độc giả của mình và dùng những trải nghiệm riêng để tạo nên sự đồng cảm. Bởi lẽ, để có thể chạm vào và “giải phẫu” những vết xước trong tim người khác, mỗi người trước hết phải đủ can đảm nhìn sâu vào những vụn vỡ của chính mình.