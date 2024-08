8 dấu hiệu cho thấy trẻ đang lo lắng quá mức

6. Không muốn rời bố mẹ: Trẻ nhỏ thường có xu hướng bám víu vào người thân để tìm kiếm sự an toàn và bảo vệ. Khi lo lắng, cảm giác bất an này càng tăng lên, khiến trẻ muốn ở gần bố mẹ hơn. Bên cạnh đó, trẻ nhỏ thường sợ hãi những tình huống mới, những người lạ hoặc những nơi lạ. Lo lắng quá mức khiến chúng càng muốn ở trong vùng an toàn của mình. Đây là dạng lo lắng phổ biến ở trẻ em dưới 12 tuổi. Ảnh: Pexels.