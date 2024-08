7 cách khen để không làm hư trẻ

3. Tránh sử dụng lời khen so sánh: Khi cha mẹ sử dụng lời khen để so sánh trẻ với người khác, về lâu dài, trẻ bắt đầu tập trung vào việc so sánh mình với người khác thay vì khám phá và phát triển những điểm mạnh riêng của mình. Việc so sánh cũng có thể tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các anh chị em hoặc giữa trẻ với bạn bè, làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội. Ngoài ra, trẻ cũng có thể cảm thấy áp lực phải đạt được thành tích cao hơn người khác để được cha mẹ khen ngợi, dẫn đến căng thẳng và lo âu.