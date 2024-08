6 điều không nên làm khi con sợ hãi

6. So sánh trẻ với người khác: Việc cha mẹ so sánh con mình với người khác, đặc biệt khi trẻ đang trong trạng thái sợ hãi, là một sai lầm nghiêm trọng. Thay vì được an ủi và động viên, trẻ sẽ cảm thấy bị áp lực. Điều này khiến nỗi sợ hãi của trẻ càng trở nên lớn hơn và khó kiểm soát hơn. Việc liên tục bị so sánh sẽ khiến trẻ mất đi sự tự tin vào khả năng của mình. Trẻ sẽ ngại thử những điều mới và sợ thất bại. Thay vào đó, cha mẹ nên tạo ra một môi trường an toàn, yêu thương và khuyến khích con phát triển theo khả năng của mình. Hãy tập trung vào những tiến bộ của con, dù là nhỏ nhất. Ảnh: Pexels.