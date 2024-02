8 concert sắp diễn ra ở châu Á, fan Việt lại có lý do để đi du lịch

Taylor Swift, Bruno Mars hay Eric Nam đều sắp biểu diễn tại châu Á trong thời gian tới. Concert chính là lý do lớn "chinh phục" du khách Việt khi lựa chọn điểm đến.

Taylor Swift tiếp tục tour lưu diễn The Eras Tour tại Singapore vào đầu tháng 3.

Cái "bắt tay" giữa du lịch và âm nhạc ngày càng cho thấy tiềm năng khi loại hình này vừa khắc phục hạn chế về tính mùa vụ tại các điểm đến thuần di sản, văn hóa, vừa tạo cú hích về doanh thu từ ngành du lịch địa phương.

Từ năm 2022 đến nay, người trẻ thường có xu hướng lựa chọn xem concert kết hợp khám phá địa điểm tổ chức. Ở khu vực Đông Nam Á, một trong số quốc gia hưởng lợi từ du lịch âm nhạc (music tourism) phải kể đến Singapore khi Taylor Swift tổ chức The Eras Tour. Thậm chí, đảo quốc sư tử còn chi khoảng 2- 3 triệu USD cho mỗi buổi biểu diễn của The Eras Tour nhằm lấy thế độc quyền tổ chức tại khu vực Đông Nam Á, theo Sky News.

Trong năm 2024, có đến 8 ca/nhạc sĩ chọn một số nước thuộc châu Á để tổ chức concert. Du khách có thể cân nhắc đặt vé trước để lựa chọn vị trí đẹp mắt.

Eric Nam - Seoul - Tháng 2

Địa điểm: Phòng hòa nhạc Myunghwa Live Hall, Seoul Thời gian: 24/2

Nếu du khách bỏ lỡ tour của Eric Nam (ca sĩ, MC người Mỹ gốc Hàn) tại Lễ hội âm nhạc Lollapalooza ở Mumbai vào đầu tháng 2, hãy săn vé ngay để ngôi sao nhạc pop Hàn Quốc ở Seoul vào 24/2.

Theo Condé Nast Traveller, tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ, Eric Nam dự kiến sẽ biểu diễn một số hit trong chuyến lưu diễn thế giới House on a Hill của mình như Any Other Way, Only for a Moment, FLOAT, Idea of You...

Jack Johnson - Tokyo - Cuối tháng 2

Địa điểm: Nhà hát Garden Theater, Tokyo Thời gian: 28/2

Johnson (ca-nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất phim) sẽ biểu diễn album Meet The Moonlight - bản thu âm đầy đủ đầu tiên sau 5 năm - tại Tokyo, Nhật Bản.

Với vai trò ca sĩ, Johnson để lại dấu ấn trong lòng khán giả với những bản nhạc chill-out nhẹ nhàng, sâu lắng như Fortune Fool hay Flake.

Taylor Swift - Singapore - Tháng 3

Địa điểm: Sân vận động quốc gia Singapore (Singapore National Stadium) Thời gian: 2-4 và 7-9/3

Công chúa nhạc đồng quê sẽ lại mang The Eras Tour đến Singapore vào tháng 3 này. Condé Nast Traveller tiết lộ concert lần này của nữ ca sĩ sẽ hoành tráng hơn, phần trình diễn khiêu vũ kịch tính, hấp dẫn hơn.

Tom Jones - Kuala Lumpur - Tháng 3

Địa điểm: Nhà hát Merdeka Hall, Trung tâm Thương mại Thế giới (World Trade Center), Kuala Lumpur, Malaysia. Thời gian: 6/3

Điểm đến tiếp theo chuyến lưu diễn Stages & Ages của huyền thoại âm nhạc xứ Wales là Kuala Lumpur (thủ đô Malaysia).

Tom Jones sẽ biểu diễn những bản hit vượt thời gian trong suốt 30 năm sự nghiệp âm nhạc, bao gồm Surrounded by Time.

Rod Stewart - Bangkok - Tháng 3

Địa điểm: Khu phức hợp thương mại Impact Arena, Bangkok, Thái Lan. Thời gian: 6/3

Huyền thoại âm nhạc người Anh Rod Stewart từng chia sẻ ông sẽ từ bỏ rock 'n' roll, thể loại âm nhạc Stewart theo đuổi suốt 60 năm, để chuyển sang dòng nhạc swing và Great American Song Book.

"Tôi nghĩ đây là lần cuối cùng tôi biểu diễn dòng nhạc này", Stewart nói với People năm 2023.

Do đó, chuyến lưu diễn vào tháng 3 tại Bangkok, Thái Lan, là cơ hội để du khách thưởng thức những bản hit của nam ca sĩ.

Ed Sheeran - Mumbai - Tháng 3

Địa điểm: Trường đua ngựa Mahalaxmi, Mumbai, Ấn Độ Thời gian: 16/3

Ngôi sao nhạc pop toàn cầu Ed Sheeran sẽ trở lại Ấn Độ biểu diễn lần thứ ba với chuyến lưu diễn ÷ vào tháng 3 này. Trước đó, nam ca sĩ đã ghé nước này vào năm 2015 và 2017.

Sheeran sẽ phục vụ khán giả với loạt hit như The A Team, Thinking Out Loud, Photograph và Perfect.

Bruno Mars - Singapore - Tháng 4

Địa điểm: Sân vận động quốc gia Singapore (Singapore National Stadium) Thời gian: 6/4

Sau hai buổi diễn cháy vé ở Singapore, Mars đã bổ sung một chương trình tháng 4, đáp lại tình yêu của người hâm mộ.

Lần cuối nam ca sĩ biểu diễn lần cuối ở châu Á là vào năm 2018 với 24K Magic. Lần này, Mars tiếp tục biểu diễn loạt ca khúc nổi danh như Just The Way You Are, Versace on the Floor và đĩa đơn Silk Sonic năm 2021.

Seventeen - Osaka - Tháng 5

Địa điểm: Sân vận động Yanmar Nagai, Osaka, Nhật Bản Thời gian: 18-19/5

Nhóm nhạc gồm 13 thành viên ở Hàn Quốc sẽ biểu diễn Super và Very Nice vào đêm nhạc Follow Again vào tháng 5.

40% người Việt đi du lịch nước ngoài chỉ để xem concert Dữ liệu từ báo cáo ghi nhận trong 12 tháng qua của Visa, công ty thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, người tiêu dùng Việt Nam xếp thứ 2 khu vực châu Á - Thái Bình Dương (41%) về tần suất tham dự hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở cả trong và ngoài nước. Dẫn đầu danh sách này là Ấn Độ (45%) và thứ 3 là Indonesia (40%). Đáng chú ý, có tới 40% người tiêu dùng Việt du lịch nước ngoài cho mục đích tham dự các buổi biểu diễn. Đặc biệt, Thái Lan và Hàn Quốc là 2 điểm đến hàng đầu của những người hâm mộ cuồng nhiệt này.