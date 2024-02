Singapore làm những gì cho The Eras Tour?

Concert của Taylor Swift mang lại cơ hội thúc đẩy du lịch và kinh tế lớn cho những nơi tổ chức. Singapore đặt nhiều kỳ vọng cho show diễn này.

Singapore được cho là đã chi 12-18 triệu USD để đảm bảo Taylor Swift chỉ biểu diễn tại nước này. Ảnh: New York Post.

Taylor Swift không chỉ có sức hút lớn về âm nhạc mà còn tạo ảnh hưởng đến nền kinh tế, theo Washington Post. Ước tính, các show diễn của giọng ca Lover đã tạo ra doanh thu khoảng 5,7 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ.

Tờ Time cũng tiết lộ concert của nữ ca sĩ diễn ra ở đâu, nơi đó lập tức trở nên hấp dẫn hơn với du khách. Các khách sạn và nhà hàng tại đó bất ngờ trở nên nổi tiếng và thu hút nhiều khách hàng hơn.

Với những lý do này, Singapore đã có chiến lược để để khiến Taylor Swift lựa chọn mình làm nơi duy nhất tổ chức The Eras Tour tại Đông Nam Á.

Độc quyền tại Đông Nam Á

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn iBusiness 2024 tại Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết từng đặt câu hỏi tại sao Taylor Swift không lựa chọn Thái Lan để tổ chức The Eras Tour.

Sau đó, ông được tiết lộ chính phủ Singapore đã chi ra khoảng 2- 3 triệu USD cho mỗi buổi biểu diễn của The Eras Tour tại Singapore để đảm bảo nơi đây là quốc gia độc quyền tại Đông Nam Á được tổ chức đêm nhạc này, dẫn tin từ Sky News.

Đơn vị tổ chức Anschutz Entertainment Group (AEG) cho biết với tổng cộng 6 đêm diễn đều bán hết vé tại Sân vận động Quốc gia, chính phủ Singapore đã rót 12- 18 triệu USD để đảm bảo The Eras Tour không để mắt đến bất kỳ quốc gia nào khác trong khu vực.

"Chính phủ Singapore thể hiện sự thông minh. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Taylor Swift không biểu diễn ở Thái Lan. Nếu cô ấy đến đây, chi phí tổ chức sẽ rẻ hơn, đồng thời giúp chúng tôi thu hút nhiều nhà tài trợ và khách du lịch. Mặc dù chúng tôi sẽ phải phụ cấp ít nhất 500 triệu baht (tương đương gần 340 tỷ đồng ), điều đó hoàn toàn đáng giá", Thủ tướng Srettha nhấn mạnh.

The Eras Tour đã diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, thu hút đông đảo người hâm mộ. Ảnh: CNN.

Cả 6 đêm diễn sắp tới của Taylor Swift với sức chứa khoảng 55.000 chỗ ngồi đã bán hết vé, dự kiến sẽ thu hút gần 400.000 người hâm mộ từ khắp châu Á đổ về quốc đảo sư tử. Điều này là minh chứng The Eras Tour sẽ mang lại những lợi ích không nhỏ cho nền du lịch và kinh tế của Singapore.

Tổng giám đốc của Traveloka, Caesar Indra, cho biết việc đặt vé máy bay đến Singapore trong khoảng thời gian gần các buổi biểu diễn của Taylor Swift đã tăng đột biến lên đến gấp 6 lần.

Không chỉ vậy, theo báo cáo địa phương, số lượng đặt phòng khách sạn tại một số khách sạn 3-4 sao cũng đã tăng mạnh hơn 20%, theo CNA.

Chiều lòng Swifties

Theo tờ The Straits Times, trước một ngày diễn ra The Eras Tour (tức ngày 1/3), sân bay Jewel Changi sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc đặc biệt, được dự đoán sẽ thu hút đông đảo Swifties (tên gọi cộng đồng fan của Taylor Swift) tại Singapore. Người hâm mộ sẽ được thưởng thức những bản hit của Taylor Swift từ nhiều album, bao gồm Blank Space (2014), Love Story (2008), You Belong With Me (2008) và Bejeweled (2022).

Sự kiện này hoàn toàn miễn phí và chỉ cần đăng ký trước. Đặc biệt, mỗi người tham gia sẽ nhận được một chiếc vòng đeo tay tình bạn phiên bản giới hạn và một gói hạt cườm để tự tạo ra những chiếc vòng đeo tay độc đáo theo phong cách cá nhân. Điều này chắc chắn sẽ tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ và ý nghĩa cho mỗi Swiftie tham dự.

Sân vận động Quốc gia Singapore là nơi diễn ra 6 đêm diễn của nữ ca sĩ. Ảnh: Rice Media.

Bên cạnh đó, khách sạn Marina Bay Sands đã ra mắt 3 gói trải nghiệm concert dành cho khách lưu trú. Với giá khởi điểm từ 10.000 SGD (tương đương khoảng 183 triệu đồng), những combo này không chỉ đem đến cho khách hàng trải nghiệm âm nhạc mà còn cung cấp các tiện ích sang trọng và cơ hội thưởng thức ẩm thực tuyệt vời tại những địa điểm hàng đầu của Singapore.

Mỗi gói được đặt tên theo các bài hát của Taylor Swift, bao gồm tất cả các ngày biểu diễn và khách du lịch có thể lựa chọn lưu trú từ ngày 1-11/3. Bắt đầu từ gói Stay Stay Stay, cao hơn là Shake It Off và gói cao nhất là Wildest Dream.

Nhiều các khách sạn khác cũng ra mắt những gói dịch vụ dành riêng cho các Swiftie, điển hình như khách sạn Artyzen Singapore với dịch vụ ăn sáng, trang trí phòng độc đáo hay khách sạn The Robertson House By The Crest Collection với buffet sáng hàng ngày và dịch vụ đưa đón từ Sân vận động Quốc gia.