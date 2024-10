700 người căng mình suốt 15 giờ chữa cháy rừng ở Hải Dương

Lực lượng chức năng đã huy động 700 người cùng nhiều xe chuyên dụng, xử lý đám cháy lớn tại núi An Phụ (phường An Sinh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Chiều 6/10, lãnh đạo Công an thị xã Kinh Môn, Hải Dương cho biết lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế vụ cháy rừng, ngăn lửa lan tới khu vực đền Cao An Phụ, một di tích quốc gia đặc biệt thờ An Sinh Vương Trần Liễu, thân phụ của Đức Thánh Trần Hưng Đạo.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 17h ngày 5/10 tại cánh rừng phía sau chùa Gạo, hướng lên tượng đài Trần Hưng Đạo thuộc khu vực núi An Phụ, gây ra sự lo ngại về an toàn cho khu vực di tích.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CACC.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai gần 700 người cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Để khống chế đám cháy, lực lượng chức năng đã nỗ lực tạo đường băng cản lửa, khoanh vùng và cô lập đám cháy.

Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của bão số 3 khiến nhiều cây cối đổ ngã, kết hợp với thời tiết hanh khô. Tuy nhiên, với sự quyết tâm và nỗ lực của lực lượng chức năng, sau 15 giờ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn vào khoảng 8h hôm nay.

Theo thông tin sơ bộ, diện tích rừng bị cháy ước tính khoảng 5-6 ha. Sau khi khống chế được lửa, Ban Chỉ huy chữa cháy đã bố trí lực lượng thường trực để kiểm soát các đám tàn lửa, ngăn chặn khả năng lửa bùng phát trở lại.

Hiện nguyên nhân vụ việc được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.